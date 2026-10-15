מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים דיון היערכות לבחירות עם סגל הפיקוד הבכיר, בהשתתפות מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית ונציגי צה"ל ושב"כ. "הנחיתי באופן חד-משמעי כי אף שוטר לא יביע את עמדותיו הפוליטיות במסגרת שירותו, ומי שיפר הנחיה זו לא יוכל להמשיך ולשרת במשטרה", אמר המפכ"ל. "אנו ערוכים לכל תרחיש בכדי לשמור על טוהר הבחירות". מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות, עו"ד דין ליבנה, אמר כי "שיתוף הפעולה בין ועדת הבחירות המרכזית לבין משטרת ישראל, חסר תקדים בהיקפו".

קובי רוזן