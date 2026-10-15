המפכ"ל לקראת הבחירות: שוטר שיביע עמדה פוליטית לא ימשיך לשרת

גדי איזנקוט מסר היום בגבול עזה הצהרה על התוכנית שלו להשמדת חמאס • תקף את נתניהו: "כל עוד הוא בשלטון, חמאס יישאר" | הליכוד: "איך תמוטט בלי רשות ממנסור וטיבי?" (פוליטי מדיני)

קובי אטינגר