2 פצועים בתאונת דרכים באשקלון

מבזקים נוספים
70 שנות תבוסות, חמאס הרס את פלסטין: הפוליטיקאי הלבנוני פותח מבערים
אחרי שבעה עשורים של תבוסות, הפוליטיקאי הדרוזי מלבנון דורש חשבון נפש ומצביע על נקודה שלדבריו הערבים מסרבים להתמודד איתה - וגם נתניהו נכנס לתמונה (חדשות בעולם)דני שפיץ
פרוש בהצהרה חריגה: "אני בעד פריימריז במפלגות החרדיות; הדבר הכי טוב והכי חשוב"
יו"ר שלומי אמונים ומ"מ ראש עיריית בית שמש בפודקאסט מיוחד • המאבק על ייצוג והצורך לתת מקום לכל קהילה | במהלך השיחה פרוש הצהיר הצהרה דרמטית בנוגע לבחירות פנימיות והביע דעה חיובית בעניין; "הפריימריז מחייבים את הנציג לעבוד בשביל כולם" (חרדים)חנני ברייטקופף
מושל טולכרם: ישראל מדכאת בכוח הפגנות פלסטיניות שקטות
מושל טולכרם עבדאללה כמיל השיב לשאלה עיתונאית על קיום הפגנות שקטות: "יש טירוף אצל הישראלים, וכשאני קורא לקיים צעדה, אני רוצה שהיא תעבור ללא נפגעים". לדבריו, השאלה היא אם ישראל תתייחס להפגנה כאל צעדה שקטה ותנהג בדרכי שלום. "בוודאי שלא. כבר התקיימו צעדות בעבר, והן דוכאו בכוח", טען.קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
נהג בן 51 נפצע בינוני בתאונה באשקלון
נהג רכב בן 51 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים ברחוב מנחם בגין באשקלון. התאונה אירעה בין שני כלי רכב. בנוסף נפצעה אישה בת 50 במצב קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
המפכ"ל לקראת הבחירות: שוטר שיביע עמדה פוליטית לא ימשיך לשרת
מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים דיון היערכות לבחירות עם סגל הפיקוד הבכיר, בהשתתפות מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית ונציגי צה"ל ושב"כ. "הנחיתי באופן חד-משמעי כי אף שוטר לא יביע את עמדותיו הפוליטיות במסגרת שירותו, ומי שיפר הנחיה זו לא יוכל להמשיך ולשרת במשטרה", אמר המפכ"ל. "אנו ערוכים לכל תרחיש בכדי לשמור על טוהר הבחירות". מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות, עו"ד דין ליבנה, אמר כי "שיתוף הפעולה בין ועדת הבחירות המרכזית לבין משטרת ישראל, חסר תקדים בהיקפו".קובי רוזן
איזנקוט התחייב: "תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט בעזה" | כך הליכוד השיב לו
גדי איזנקוט מסר היום בגבול עזה הצהרה על התוכנית שלו להשמדת חמאס • תקף את נתניהו: "כל עוד הוא בשלטון, חמאס יישאר" | הליכוד: "איך תמוטט בלי רשות ממנסור וטיבי?" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
הצהרת כזב: בית המשפט קבע שהוא חף מפשע – והחרים הכל
בית משפט השלום בחיפה דחה את תביעתה של חברת יבוא להשבת סחורה בשווי עתק שחולטה במכס, אף שנקבע כי בעליה לא ידע על חלקי אמצעי לחימה שהוסלקו בתוכה, זאת בשל הצהרת יבוא כוזבת (חוק ומשפט)דניאל הרץ