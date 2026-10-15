 דלג לתוכן הראשי
מבזקעין רואה

הנהגים עצרו לצלם: המתקן המאיים שהניחה סין מעל לרמזורים

סין ממשיכה לשלב טכנולוגיה מתקדמת במרחב הציבורי. הפעם, דווקא מעל אחד המתקנים המוכרים ביותר בכל צומת, מופיע חידוש שקשה להתעלם ממנו (חדשות בעולם)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

14:33

ליברמן מטיל פצצה פוליטית - ומוחק את חלומו של אייזנקוט להיות ראש ממשלה | כל הפרטים

יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הטיל היום פצצה פוליטית בפוסט שפרסם באיקס | אם הסקרים כיום אפילו קרובים להיות נכונים, אחרי אמירתו של ליברמן לא קיימת קונסטלציה אפשרית לממשלת איזנקוט | כל הפרטים (חדשות) 

כיכר השבת
14:24

צעיר נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 42 ליד בית חנן

צעיר בן 22 נפצע בינוני הצהריים (13:25) לאחר שרכבו התנגש במעקה בטיחות בכביש 42 סמוך לבית חנן. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים קפלן עם חבלות בגופו.

קובי רוזן
14:24

ליברמן: לא נתמוך בממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר כי מפלגתו לא תתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר.

כיכר השבת
14:11

"לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט של אייזנקוט"

13:55

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)

אריאל שרפר
13:49

פועל נפצע בינוני מטרקטור באתר בנייה ליד קריית גת

צעיר בן 19 נפצע הבוקר (11:30) מטרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה מערבית לקריית גת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.

קובי רוזן
13:43

הסיפור שמסעיר את ארה"ב: השיטה המתוחכמת של העובד הסעודי שריגל אחר OpenAi

אחרי הפרסום על מהנדס סעודי שהואשם בריגול, כעת מתבררים פרטים חדשים | כפי שדווח, מהנדס סעודי חשוד בהתקנת מכשיר הקלטה בחדר ישיבות חסוי | שאל צ'אטבוט כיצד לבנות מכשיר ולהפעילו מרחוק | הפרטים המלאים מכתב האישום (בעולם)

כיכר השבת
13:22

הרצוג ונציג איראני באותו אולם - כך הוא הגיב כשהנשיא החל לנאום | תיעוד נדיר 

נשיא המדינה ישתתף בוועידת CICA באזרבייג'ן לצד בכירים מקטאר, איראן, טורקיה, רוסיה וסין | נציגי טורקיה, איראן, כוויית, פקיסטן והרשות הפלסטינית יצאו מהמליאה לפני נאומו, בעוד אמיר קטאר נותר במקומו | לפי דיווח, הרצוג הגיע בטיסה מסחרית אזרית שעברה בשמי טורקיה, חרף האיסור על מעבר מטוסים ממשלתיים ישראליים (חדשות) 

כיכר השבת
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיואודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר