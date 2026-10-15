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סוף עידן "שטחים תמורת שלום": חומת הביטחון החדשה של ישראל

במשך עשרות שנים נשענה האסטרטגיה הישראלית על ויתור טריטוריאלי תמורת שקט, עד שה-7 באוקטובר ניפץ את הקונספציה • מקריסת הטכנולוגיה וההתמודדות מול טבעת האש האיראנית, ועד ליצירת עומק טריטוריאלי מבוצר והמחיר הכלכלי והחברתי של התפיסה החדשה (ביטחון)

ציר פילדלפי | צילום: צילום: Oren Cohen/Flash90
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לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)

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דני שפיץ
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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)

אריאל שרפר
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