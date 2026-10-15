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מבזקועסקין בחדוותא דילי

סדרי משנה: מי קבע את סדר המסכתות הנלמדות בעולם הישיבות? • סקירה מרתקת

בתחילת השבוע, עם תחילתו של חודש חשוון, חזרו עשרות אלפי בחורי הישיבות אל ספסל הלימודים, להגות ולעמול בהוויות אביי ורבא | בין החפצים במזוודה, בין המגבות לחטיפים, הונחה גם הגמרא של המסכת הנלמדת | סדרי הלימוד משתנים בין הישיבות, אך מי קבע איזה מסכתות ילמדו בישיבות ולפי איזה סדר? • סקירה מרתקת (מגזין, עולם הישיבות)

לימוד גמרא | צילום: צילום: Nati Shohat/Flash90
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