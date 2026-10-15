זוועה בבית הספר הפקיסטני: עשרות ילדים נמחצו למוות בקריסת הגג

לאחר שיחת הבהרה בין שר הבינוי והשיכון חיים כץ ליהודה אליהו בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, חתם כץ על הארכת תפקידו של אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל. כץ: "אני מברך על החלטת בג"ץ, מאמין בשיתוף הפעולה לקידום ההתיישבות היהודית בגליל ובנגב ובכל חלקי ארץ ישראל ומאריך את כהונתו של יהודה אליהו בשלושה חודשים כממלא ממקום ו/או כמינוי קבוע, מה שיגיע קודם."

כיכר השבת