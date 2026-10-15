זוועה בבית הספר הפקיסטני: עשרות ילדים נמחצו למוות בקריסת הגג

מבזקים נוספים
פועל נפצע בינוני מטרקטור באתר בנייה ליד קריית גת
צעיר בן 19 נפצע הבוקר (11:30) מטרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה מערבית לקריית גת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
נייר טואלט ועזרה מהצ'אט: פרטים חדשים בפרשת המרגל הסעודי ב-OpenAI
אחרי הפרסום על מהנדס סעודי שהואשם בריגול, כעת מתבררים פרטים חדשים | כפי שדווח, מהנדס סעודי חשוד בהתקנת מכשיר הקלטה בחדר ישיבות חסוי | שאל צ'אטבוט כיצד לבנות מכשיר ולהפעילו מרחוק | הפרטים המלאים מכתב האישום (בעולם)כיכר השבת
הרצוג ונציג איראני באותו אולם - כך הוא הגיב כשהנשיא החל לנאום | תיעוד נדיר
נשיא המדינה ישתתף בוועידת CICA באזרבייג'ן לצד בכירים מקטאר, איראן, טורקיה, רוסיה וסין | נציגי טורקיה, איראן, כוויית, פקיסטן והרשות הפלסטינית יצאו מהמליאה לפני נאומו, בעוד אמיר קטאר נותר במקומו | לפי דיווח, הרצוג הגיע בטיסה מסחרית אזרית שעברה בשמי טורקיה, חרף האיסור על מעבר מטוסים ממשלתיים ישראליים (חדשות)כיכר השבת
מכה כואבת לפוטין: אוקראינה תקפה - והשמידה 6 מטוסי קרב מתקדמים | כך נראה הרגע
אוקראינה הודיעה הלילה על מבצע צבאי מוצלח במסגרתו הצליחה להשמיד שישה מטוסי קרב מתקדמים מדגם Su-34M | מדובר במכה קשה עבור רוסיה בשווי של כמה עשרות מיליוני דולרים בבת אחת (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
עונת הרחצה הסתיימה והנתונים המזעזים נחשפים: 35 טבעו למוות בחופי ישראל
משרד הפנים מציג את הנתונים: 35 בני אדם טבעו למוות בעונת הרחצה 2026 • 20 מהמקרים אירעו בחופים אסורים לרחצה | העונה הבאה תיפתח שבוע לפני פסח (בארץ)קובי ישראל
רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בכביש 60
גבר כבן 25 נפצע קשה הבוקר (11:54) במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 60 סמוך לצומת ג'ית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
השר כץ הארכת את כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל
לאחר שיחת הבהרה בין שר הבינוי והשיכון חיים כץ ליהודה אליהו בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, חתם כץ על הארכת תפקידו של אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל. כץ: "אני מברך על החלטת בג"ץ, מאמין בשיתוף הפעולה לקידום ההתיישבות היהודית בגליל ובנגב ובכל חלקי ארץ ישראל ומאריך את כהונתו של יהודה אליהו בשלושה חודשים כממלא ממקום ו/או כמינוי קבוע, מה שיגיע קודם."כיכר השבת