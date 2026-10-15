מבזקים נוספים
ילד בן 10 נפצע בינוני בתאונת דרכים בסח'נין
ילד בן 10 נפצע הצהריים (13:44) מרכב בזמן רכיבה על אופניים בסח'נין. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי צפון (פוריה) במצב בינוני עם חבלות בפנים ובחזה.קובי רוזן
ליברמן מטיל פצצה פוליטית - ומוחק את חלומו של אייזנקוט להיות ראש ממשלה | כל הפרטים
יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הטיל היום פצצה פוליטית בפוסט שפרסם באיקס | אם הסקרים כיום אפילו קרובים להיות נכונים, אחרי אמירתו של ליברמן לא קיימת קונסטלציה אפשרית לממשלת איזנקוט | כל הפרטים (חדשות)כיכר השבת
צעיר נפצע בינוני בתאונת דרכים בכביש 42 ליד בית חנן
צעיר בן 22 נפצע בינוני הצהריים (13:25) לאחר שרכבו התנגש במעקה בטיחות בכביש 42 סמוך לבית חנן. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים קפלן עם חבלות בגופו.קובי רוזן
ליברמן: לא נתמוך בממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר כי מפלגתו לא תתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר.כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פועל נפצע בינוני מטרקטור באתר בנייה ליד קריית גת
צעיר בן 19 נפצע הבוקר (11:30) מטרקטור במהלך עבודתו באתר בנייה מערבית לקריית גת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
הרצוג ונציג איראני באותו אולם - כך הוא הגיב כשהנשיא החל לנאום | תיעוד נדיר
נשיא המדינה ישתתף בוועידת CICA באזרבייג'ן לצד בכירים מקטאר, איראן, טורקיה, רוסיה וסין | נציגי טורקיה, איראן, כוויית, פקיסטן והרשות הפלסטינית יצאו מהמליאה לפני נאומו, בעוד אמיר קטאר נותר במקומו | לפי דיווח, הרצוג הגיע בטיסה מסחרית אזרית שעברה בשמי טורקיה, חרף האיסור על מעבר מטוסים ממשלתיים ישראליים (חדשות)כיכר השבת