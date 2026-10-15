תאונה בין רכב לקטנוע ברחובות - רוכב פונה במצב בינוני

מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
איזנקוט: אסור להמשיך מצב שדרעי שולח חיילים למותם ונכדיו משתמטים
גדי איזנקוט הגיב בעקיפין להצהרת ליברמן כי לא יתמוך בממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר. איזנקוט אמר: "אסור להמשיך מצב מופרע שדרעי שולח חיילים למותם ונכדיו משתמטים". ליברמן הצהיר קודם לכן: "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר".כיכר השבת
גולן: לא רק נתניהו פסול, אלא כל מפלגה שהייתה בקואליציה הנוכחית
חבר הכנסת אלי גולן טען כי לא רק ראש הממשלה נתניהו פסול, אלא כל מפלגה שהייתה חלק מהקואליציה הנוכחית. הדברים נאמרו בהתייחסות להצהרות של אביגדור ליברמן.כיכר השבת
נתניהו מודה לראשונה בקולו ששוחח עם נשיא סוריה - זה היה נושא השיחה | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי שוחח באופן אישי עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא במהלך פגישה עם בכירי העדה הדרוזית בירכא | נתניהו על השיחה: "הייתה קצרה מאוד, חדה מאוד - והטבח נפסק" (חדשות)כיכר השבת
הכי קרוב לאטום: הכירו את מואב - אם כל הפצצות האמריקניות
הבוקר דווח כי ארה"ב שוקלת לעשות שימוש ב"אם כל הפצצות" הקונבנציונליות שארצות הברית מחזיקה ברשותה | המדובר בפצצה קונבנציולנית הפועלת באמצעות חומר נפץ ולא באמצעות גרעין, והיא הגדולה ביותר שארה"ב מחזיקה בארסנל שלה (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
כך יצביעו המפונים מבתיהם - ומה המשמעות ביום הבחירות?
אלפי משפחות נאלצו לעזוב את בתיהן, אבל מה קורה לזכות ההצבעה שלהן? ההסדרים המיוחדים, הקלפיות החלופיות וכל מה שחשוב לדעת לקראת הבחירות (בארץ)יוסי כץ
האחים האדמו"רים מנדבורנה התאחדו בשמחת בר המצווה לנכד הרבי זצ"ל
באולם אשר במעונו של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל, נערכה ברוב שמחה שמחת בר המצווה לנכדו, בן לחתנו הרה"צ רבי נפתלי שנייבאלג, בן הרה"צ רבי אליעזר שנייבלג רבה של שכונת עדזשוואר בלונדון | בשמחה השתתפו כלל האחים האדמו"רים לבית נדבורנה, כשהאח הגדול ראש המשפחה, האדמו"ר מנדבורנה, הופיע בשמחה כשהוא לבוש בשטריימיל (חסידים)חיים רוזנבוים