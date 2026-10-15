דרמה בתחילת החתונה: אביו של החתן התמוטט ועבר החייאה באולם

מבזקים נוספים
חמינאי מציין בעברית את יום השנה השני לחיסול סנוואר
המנהיג האיראני עלי חמינאי פרסם הודעה בעברית לציון יום השנה השני לחיסולו של יחיא סנוואר, ראש חמאס בעזה, שחל מחר. הפרסום נעשה בחשבון הטוויטר העברי של חמינאי.קובי אטינגר
סוריה מגיבה לנתניהו: דוחים שימוש פוליטי בעדה הדרוזית
מקור ממשלתי סורי רשמי הגיב לדברי ראש הממשלה נתניהו על הטבח בדרוזים בא-סווידאא'. בהודעה נכתב: "העדה הדרוזית בא-סווידאא' הייתה ותישאר חלק בלתי נפרד מהמרקם הלאומי הסורי. אנו דוחים מכל וכל את הניסיונות לעשות שימוש פוליטי בעדה הדרוזית או לערב אותה בתעמולת הבחירות בישראל". הגורם הסורי האשים: "לישראל היה תפקיד מרכזי ומתוכנן מראש בפעולות שנועדו לפגוע בשלום הפנימי במחוז א-סווידאא' ביולי אשתקד".קובי אטינגר
חרם בגור או הוראה של הרגע האחרון? הסערה שמטלטלת את 'יהדות התורה'
12 ימים בלבד לבחירות: מגיש 'כיכר השבת' ישי כהן התכנס באולפן עם הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, עו"ד נתן רוזנבלט ואבי גרינצייג לסיכום מעמיק של השבוע הבוער במערכת הפוליטית | החשש בגוש הימין מחרם ההצבעה בגור ומה עומד מאחורי הזעם בחסידות, ההצהרה הדרמטית של מאיר פרוש על פריימריז במגזר, והקרבות הלוהטים בש"ס ובמפלגות הקטנות • צפו (ליל שישי)אולפן ליל שישי
התפרעות אלימה במזרח ירושלים על רקע סכסוך בין משפחות
כוחות משטרה פועלים להשבת הסדר בשכונת אבו תור במזרח ירושלים בעקבות התפרעות אלימה על רקע סכסוך מתמשך בין משפחות. במהלך האירוע הוצתו בית מגורים ורכב, וכוחות כיבוי פועלים במקום. בשלב זה לא דווח על נפגעים. שוטרי תחנת עוז ולוחמי מג"ב ממשיכים לפעול בזירה למניעת הסלמה ולאיתור המעורבים.קובי רוזן
אלוף במיל' חיים נדל, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים, הלך לעולמו
צה"ל הודיע על פטירתו של אלוף במיל' חיים נדל, ששירת בתפקידו האחרון כנשיא בית הדין הצבאי לערעורים. הרמטכ"ל, פורום מטכ"ל, מפקדי צה"ל וחייליו מרכינים ראש.ב. ניסני
שני פצועים בינוני באירוע אלימות בשפרעם
גבר בן 33 וצעיר כבן 20 נפצעו הערב (19:56) באירוע אלימות בשפרעם. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם פציעות חודרות.קובי רוזן
3 פצועים בתאונה בין טרקטור לרכב סמוך לעידן
גבר בן 44 נפצע בינוני ושני נפגעים נוספים נפצעו קל הערב (19:39) בתאונת דרכים בין טרקטור לרכב פרטי סמוך לעידן. צוותי מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו את הפצוע הבינוני במסוק לבית החולים סורוקה עם חבלת ראש.קובי רוזן
ילד בן 10 נפגע מרכב באור יהודה - מצבו בינוני
הולך רגל כבן 10 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב ברחוב ניצן באור יהודה. חובשי איחוד הצלה שמואל שרעבי, הדר ציפורי ואבי יוסופוב העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה בשל חבלה בראשו. הילד פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן