לקראת תקיפה? המודיעין מזהה "צעדים צבאיים קיצונים" באיראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר את איראן כי אם תתקוף את ישראל "היא תעשה את טעות חייה". נתניהו הוסיף כי לישראל יש אפשרות לפעול באופן עצמאי. "אני לא מציע למישהו מאויבנו לנסות אותנו. בשום צורה" אמר.

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