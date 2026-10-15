מקור ממשלתי סורי רשמי הגיב לדברי ראש הממשלה נתניהו על הטבח בדרוזים בא-סווידאא'. בהודעה נכתב: "העדה הדרוזית בא-סווידאא' הייתה ותישאר חלק בלתי נפרד מהמרקם הלאומי הסורי. אנו דוחים מכל וכל את הניסיונות לעשות שימוש פוליטי בעדה הדרוזית או לערב אותה בתעמולת הבחירות בישראל". הגורם הסורי האשים: "לישראל היה תפקיד מרכזי ומתוכנן מראש בפעולות שנועדו לפגוע בשלום הפנימי במחוז א-סווידאא' ביולי אשתקד".

קובי אטינגר