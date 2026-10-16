התחזית: גשמים מקומיים, סופות רעמים וירידה בטמפרטורות

מבזקים נוספים
4 נפגעים בשריפה בדירת מגורים בתל אביב
ארבעה אנשים נפגעו הלילה בשריפה שפרצה בדירת מגורים ברחוב שמעון התרסי בתל אביב. גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני ושלושה נוספים נפצעו באורח קל, כולם סבלו מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה. כוחות כיבוי גדולים פעלו במקום לכיבוי השריפה.קובי רוזן
"יותר שווה להיות מחבל": נציג בעלזא משווה את מצב החרדים לשואה
אליקים שטארק, הח"כ המיועד מבעלזא, עורר סערה בהשוואת מצב החרדים לשואה • "המצב שלנו מזכיר את הסיפורים של הסבים על השואה" | ליברמן ווינטר תוקפים בחריפות (חדשות חרדים)יוני גבאי
הערכה בישראל: האם תפרוץ בקרוב מלחמה עם איראן | הצפי וההיערכות
מודיעין מערבי מזהה צעדים צבאיים קיצוניים באיראן • תיאום הדוק בין ירושלים לוושינגטון והפנטגון מכין תוכניות תקיפה | הנשק הלא-גרעיני הגדול ביותר בארסנל האמריקני (חדשות)כיכר השבת
בני ברק: צעיר בן 23 נפצע בינוני באירוע אלימות | נדקר - ופונה
כוננים וצוותי רפואה העניקו טיפול ראשוני לצעיר בן 23 • הוא פונה במצב בינוני לאיכילוב עם חבלה חודרת בפלג גופו העליון | הפרטים המלאים (חרדים)דוד הכהן
רדיפת עולם התורה נמשכת | שני תלמידי ישיבה נעצרו בראשון לציון, והוסגרו לידי המשטרה הצבאית
שני תלמידי ישיבת אור החיים נעצרו בבדיקה שגרתית על ידי שוטרי סיור, הועברו למשטרה הצבאית ופנו למוקד צבע שחור - להם דיווחו כי הטלפונים נלקחו מהם מיידית | גל המעצרים נמשך, ברקע המשך רדיפת לומדי התורה, ב'עוון' לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
טראמפ: גורמים בישראל רוצים שאהיה מעורב בקמפיין של נתניהו
נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת newsmax כי גורמים בישראל מעוניינים במעורבותו בקמפיין הבחירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "היו לנו יחסים טובים ביחד. היו לנו הצלחות ביחד", אמר טראמפ, אך לא הביע תמיכה רשמית בנתניהו.כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 31 נפצע קשה בתאונה סמוך לפסוטה
גבר בן 31 נפצע קשה הלילה (00:47) בתאונת אופנוע בכביש 8925 סמוך לפסוטה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
נער בן 13 נפצע בינוני בתאונת אופניים עצמית בירושלים
נער בן 13 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים עצמית בשדרות הרצל בירושלים. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, הנער החליק במהלך הרכיבה ונחבל בראשו ובגפיו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק במצב בינוני.קובי רוזן