שני תלמידי ישיבה נעצרו הלילה (ליל שישי) בראשון לציון, במסגרת גל המעצרים המתמשך של בני ישיבות המוגדרים עריקים בידי רשויות הצבא. השניים, תלמידי ישיבת "אור החיים" שבראשות הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, נעצרו על ידי שוטרי סיור במהלך בדיקה שגרתית.

לפי הנמסר, השניים הועברו להמשך טיפול המשטרה הצבאית מיד לאחר המעצר. עם כניסתם לתא המעצר פנו התלמידים למוקד "צבע שחור", המערכת העוסקת בהתרעה על מעצרי תלמידי ישיבות, ודיווחו על מעצרם. לדבריהם, הטלפונים הניידים נלקחו מהם מיד עד כניסתם לתא.

השניים מקבלים סיוע משפטי וליווי באמצעות עורך דין, על פי הדיווח. המעצר מתרחש פחות משבועיים לפני הבחירות, כאשר תלמידי ישיבות חרדים נוספים עדיין מוחזקים בכלא הצבאי.

גל המעצרים מתרחש על רקע חידוש האכיפה נגד תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. בתחילת החודש הורה מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך על מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים.

במקביל, התגלה כי מבצע נרחב של המשטרה הצבאית למעצר בני ישיבות, שהיה אמור לצאת לפועל בשבוע הבא, בוטל ברגע האחרון ברקע מחלוקת חריפה וחילופי האשמות קשים בין צה"ל לבין משטרת ישראל. שורש המחלוקת נוגע לשאלת האחריות על התמודדות עם הפרות סדר והתפרעויות, שלרוב מתפתחות בעת ניסיונות מעצר של עריקים ברחוב החרדי.