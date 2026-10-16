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גל המעצרים נמשך

רדיפת עולם התורה נמשכת | שני תלמידי ישיבה נעצרו בראשון לציון, והוסגרו לידי המשטרה הצבאית

שני תלמידי ישיבת אור החיים נעצרו בבדיקה שגרתית על ידי שוטרי סיור, הועברו למשטרה הצבאית ופנו למוקד צבע שחור - להם דיווחו כי הטלפונים נלקחו מהם מיידית | גל המעצרים נמשך, ברקע המשך רדיפת לומדי התורה, ב'עוון' לימוד התורה (חרדים)

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קובי ישראל
כיכר השבת |
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כלא 10 (צילום: יהודה גליקמן)

שני תלמידי ישיבה נעצרו הלילה (ליל שישי) בראשון לציון, במסגרת גל המעצרים המתמשך של בני ישיבות המוגדרים בידי רשויות הצבא. השניים, תלמידי ישיבת "אור החיים" שבראשות הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה, נעצרו על ידי שוטרי סיור במהלך בדיקה שגרתית.

לפי הנמסר, השניים הועברו להמשך טיפול המשטרה הצבאית מיד לאחר המעצר. עם כניסתם לתא המעצר פנו התלמידים למוקד "צבע שחור", המערכת העוסקת בהתרעה על מעצרי , ודיווחו על מעצרם. לדבריהם, הטלפונים הניידים נלקחו מהם מיד עד כניסתם לתא.

השניים מקבלים סיוע משפטי וליווי באמצעות עורך דין, על פי הדיווח. המעצר מתרחש פחות משבועיים לפני הבחירות, כאשר תלמידי ישיבות חרדים נוספים עדיין מוחזקים בכלא הצבאי.

גל המעצרים מתרחש על רקע חידוש האכיפה נגד תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים. בתחילת החודש הורה מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך על מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים.

במקביל, התגלה כי מבצע נרחב של המשטרה הצבאית למעצר בני ישיבות, שהיה אמור לצאת לפועל בשבוע הבא, בוטל ברגע האחרון ברקע מחלוקת חריפה וחילופי האשמות קשים בין צה"ל לבין משטרת ישראל. שורש המחלוקת נוגע לשאלת האחריות על התמודדות עם הפרות סדר והתפרעויות, שלרוב מתפתחות בעת ניסיונות מעצר של עריקים ברחוב החרדי.

הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

בשבועות האחרונים נרשמו ניסיונות מעצר רבים ברחבי הארץ. בתחילת החודש הגיעו כוחות המשטרה הצבאית לדימונה ולבת ים בניסיון לעצור בחורי ישיבות, אך בכל המקרים יצאו הכוחות בידיים ריקות לאחר שעשרות מפגינים הוזעקו למקום באמצעות מערכת "".

כמו כן, התקיימה עצרת תפילה ומחאה חריגה של כאלף תלמידי תלמודי תורה של חסידות ברסלב מול כלא 10 בבית ליד, במטרה לזעוק על מעצרם המתמשך של אברכים ובחורי ישיבות. האירוע התארגן בברכתו ובמנהיגותו של זקן רבני ברסלב, הגאון הצדיק רבי יעקב מאיר שכטר.
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