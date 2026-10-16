התחזית: גשמים מקומיים, סופות רעמים וירידה בטמפרטורות

הכינו את המטריות: על פי תחזית מזג האוויר של השירות המטאורולוגי הישראלי, היום, בשבת קודש וביום ראשון צפוי לרדת גשם מקומי.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הגשם ייחלש ויתמעט במהלך היום.

הלילה, ליל שבת קודש: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים, ברובם קלים, יוסיפו לרדת במהלך הלילה לאורך מישור החוף.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף שייחלשו בהדרגה בהמשך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים לאורך מישור החוף.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.