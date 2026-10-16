4 נפגעים בשריפה בדירת מגורים בתל אביב

נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת newsmax כי גורמים בישראל מעוניינים במעורבותו בקמפיין הבחירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "היו לנו יחסים טובים ביחד. היו לנו הצלחות ביחד", אמר טראמפ, אך לא הביע תמיכה רשמית בנתניהו.

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