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נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק הלילה (בין חמישי לשישי) ראיון מקיף לרשת הטלוויזיה האמריקנית "ניוזמקס", במהלכו נגע בשורה של סוגיות בוערות הנוגעות למזרח התיכון ולאירופה. הנשיא התייחס למערכת היחסים המורכבת שלו עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לתוכניות הצבאיות להשמדת מתקני הגרעין באיראן, ולביקורת חריפה על התנהלותה של אוקראינה במלחמה מול רוסיה.

הראיון התקיים כאשר פחות משבועיים נותרו לפתיחת הקלפיות במערכת הבחירות בישראל, ובעיצומה של מתיחות אזורית הולכת וגוברת מול איראן. "בפוליטיקה לא סומך על אף אחד" כאשר המראיין רוב פינרטי שאל את הנשיא האם הוא סומך על ראש הממשלה נתניהו, טראמפ השיב בכנות: "בעולם הפוליטיקה, אני לא סומך על אף אחד". הוא הבהיר כי גישה זו אינה שמורה לנתניהו בלבד אלא מהווה כלל אצבע עבורו. הערכה בישראל: האם תפרוץ בקרוב מלחמה עם איראן | הצפי וההיערכות כיכר השבת | 07:59 עם זאת, הנשיא מיהר לרכך את הדברים והזכיר את שיתופי הפעולה בעבר: "היו לי יחסים טובים מאוד איתו. רשמנו הצלחות יפות יחד". על אף ההיסטוריה המשותפת, טראמפ נמנע מלהעניק לנתניהו תמיכה מפורשת ופומבית לקראת הבחירות הקרובות. טראמפ התייחס לרצונם של גורמים בישראל לראות אותו מעורב אקטיבית בקמפיין, אך שמר על עמימות: "הם היו רוצים בכך. אומרים שבישראל, לו הייתי מתמודד לראשות הממשלה הייתי זוכה ב-99% מהקולות". חרף הסירוב להכריז על תמיכה פוליטית, הנשיא הדגיש כי המחויבות העמוקה שלו נתונה בראש ובראשונה לביטחונה של מדינת ישראל. "הדבר העיקרי מבחינתי הוא שאני כן רוצה לעזור להם להגן על ישראל", הבהיר. תוכניות תקיפה באיראן: "אם כל הפצצות" בחלקו השני של הראיון, התייחס הנשיא למצב הנפיץ במזרח התיכון. על רקע דיווחים עדכניים של רשת CNN שלפיהם צבא ארצות הברית פיתח תוכניות תקיפה חדשות הכוללות שימוש אפשרי בנשק המכונה "אם כל הפצצות", טראמפ אישר כי אופציות דרמטיות מונחות על השולחן אך פסל לחלוטין שימוש בנשק גרעיני. "אם כל הפצצות אינה גרעינית, היא פשוט גדולה מאוד", הסביר טראמפ. "היא כמו פצצה גרעינית קטנה. היא פצצה אחת גדולה. אני לא אשתמש בגרעין, אנחנו לא צריכים. אנחנו הכוח הגרעיני הגדול ביותר בעולם. יש לנו יותר גרעין מרוסיה. רוסיה שנייה וסין שלישית".

מטוסי הקרב של ארה"ב ( צילום: צבא ארה"ב, סנטקום )

בהקשר זה, הנשיא הביע דאגה מקצב ההתעצמות של בייג'ינג והוסיף כי "סין תעקוף אותנו תוך חמש שנים. כל הדבר הזה מצער, אני אשמח לפירוק מגרעין. אנחנו מדברים איתן על זה, פירוק בגרעין. זה דבר מסובך, סין פחות מעוניינת בזה כי היא משמעותית מאחורינו".

בנוגע ליעדים האסטרטגיים באיראן עצמה, טראמפ הדגיש כי המטרה העליונה נותרה מניעת התחמשות גרעינית של טהראן בכל מחיר. "אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אז אולי נצטרך לחזור לשם תוך שנה", הבהיר את המורכבות. "אם אני לא אהיה נשיא, יאפשרו לזה להימשך. אנחנו רוצים לגרום לזה שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. אם יהיה להם - הם ישתמשו בו".

הנשיא חידד את האיום ואמר בתקיפות: "הבסנו אותם, הגרעין שלהם קבור מתוך מיליוני טונות של הר. אנחנו מסתכלים על הר המכוש, ייתכן שנצטרך לפעול שם. אנחנו עוקבים אחרי המצב בהר המכוש. אולי נצטרך ללכת לכיוון הזה. נירה עליו ונשמיד אותו מהר".

עם זאת, כאשר נשאל לגבי האפשרות של פלישה רגלית והצבת חיילים על אדמת איראן, הרגיע טראמפ את החששות ואמר בבירור: "אני לא רואה את זה קורה".

התקפה חריפה על זלנסקי

הראיון המקיף לא פסח גם על המלחמה המשתוללת במזרח אירופה. הנשיא טראמפ השמיע ביקורת יוצאת דופן בחריפותה כלפי נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, והודה כי הוא "לא מעריץ גדול" שלו.

לתפיסתו של טראמפ, ההנהגה בקייב מערימה קשיים מיותרים על מאמצי התיווך הבין-לאומיים. "הוא לא אדם שקל לנו להתנהל מולו. הוא לא רוצה להגיע להסדר. הוא אומר שהוא רוצה, אבל הוא לא", האשים טראמפ.

זעמו של הנשיא האמריקני התמקד במיוחד בטקטיקה הצבאית החדשה של אוקראינה, הכוללת תקיפות עקביות על תשתיות נפט וגז בתוך שטחה של רוסיה. "אם אתם אומרים לי שזלנסקי שוב יורה על בתי זיקוק, הרי שכל מה שהוא עושה זה להעלות את מחיר הנפט בעולם. אני חושב שזו בושה", קבע טראמפ והציע חלופות מבצעיות. "יש המון מטרות אחרות שאפשר לתקוף. אבל כשאתה יורה על בתי זיקוק, שבהם מייצרים סולר העולם זקוק לו, הרי שהוא לא עושה שירות טוב לעולם".

טראמפ התייחס גם למניעים המעכבים את סיום הסכסוך, וייחס חלק משמעותי מהכישלון המדיני לאיבה העמוקה השוררת בין מנהיגי המדינות הלוחמות. "כפי שאתם יודעים, פוטין שונא את זלנסקי, וזלנסקי שונא את פוטין. וכשיש שנאה כזו, קשה מאוד להגיע להסדר כלשהו", ניתח טראמפ את המצב.

לקראת סיום דבריו בנושא, העלה הנשיא רעיון המטיל ספק במנדט הציבורי של ההנהגה הנוכחית בקייב בעיצומה של המלחמה. "אני חושב שצריכות להיערך בחירות, כי אף אחד לא אומר לי שאזרחי אוקראינה מרוצים מכך שטילים פוגעים בבנייני המגורים שלהם", סיכם הנשיא.