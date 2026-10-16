( צילום: טסלה )

באירוע חשיפה מרהיב שכלל פירוטכניקה ופעלולים אוויריים, הציג מנכ"ל טסלה אילון מאסק אמש (חמישי) את הדור החדש של מכונית הרודסטר. המכונית, שפותחה בשיתוף פעולה עם חברת החלל SpaceX, הדהימה את הצופים כאשר האיצה על מסלול אנכי, ביצעה היפוך אווירי ונחתה בבטחה באמצעות מנועי דחף ייחודיים.

החשיפה מגיעה כמעט תשע שנים לאחר שטסלה הציגה לראשונה את אב-הטיפוס של מכונית הספורט החשמלית. כעת, נראה שהחברה לוקחת את החזון צעד משמעותי קדימה – ואולי אף מעופף.

- צילום: טסלה 10 10 0:00 / 0:44 ( צילום: טסלה )

נתוני הביצועים של הרודסטר החדשה נשמעים כמו מדע בדיוני. על פי ההצהרות באירוע, המכונית מסוגלת לזנק מ-0 ל-97 קמ"ש בתוך פחות משנייה – 0.8 שניות בלבד – ולהגיע למהירות מרבית של כ-370 קמ"ש. המאבטחים של טראמפ חשבו שיש איום - וכמעט שלפו נשקים מול המצלמות כיכר השבת | 15.10.26 יום צילום עם אסירות: סוהרת בת 18 פוטרה בגלל תמונה אריה רוזן | 15.10.26 סוד היכולות האוויריות המרשימות טמון במערכת מנועי הדחף של SpaceX. מאסק הסביר כי המכונית משתמשת במכל אוויר מתקדם בלחץ גבוה במיוחד, המסוגל למלא את עצמו מחדש ללא צורך בחומרי בעירה או דלקים מיוחדים. המערכת מנפחת את עצמה ומייצרת פרצי אוויר עוצמתיים המאפשרים לרכב לבצע תמרונים אוויריים וקפיצות, בדומה לפעלולי האופנועים המפורסמים של איוול קניבל משנות השישים, אותם הזכיר מאסק במהלך ההדגמה.

- צילום: טסלה 10 10 0:00 / 0:46 ( צילום: טסלה )

למרות שמאסק ומנהלי טסלה לא ציינו תג מחיר סופי באירוע, דף ההזמנות שנפתח לאחר מכן חושף את אפשרויות הרכישה השונות, הדורשות תשלום מקדמה משמעותי. גרסת "Performance" דורשת הפקדת פיקדון בסך 50 אלף דולר, בעוד שגרסת "Thrust" – הדגם המצויד במנועי הדחף להאצה – דורש פיקדון עצום של 250 אלף דולר.

גרסת "Rocket" היא דגם קצה הזמין בהזמנה אישית בלבד. מדובר ברכב חד-מושבי הכולל, על פי תיאור החברה, "מערכת טיסה מלאה".

אנליסטים בשוק הרכב והטכנולוגיה, דוגמת סת' גולדשטיין מחברת Morningstar, מעריכים כי המטרה המרכזית של הרודסטר אינה בהכרח לייצר רווחים ישירים ממכירות המוניות, שכן הצפי הוא למכירת כ-2,000 יחידות בשנה בלבד. הרודסטר נועדה לשמש כמכונית הדגל של טסלה, רכב יוקרה המציג לראווה את פסגת ההנדסה של החברה.

מעבר לכך, מדובר במהלך שיווקי שנועד לאותת לוול סטריט שטסלה היא בראש ובראשונה חברת טכנולוגיה פורצת דרך, ולא רק יצרנית רכב מסורתית. בנוסף, חשיפות ראוותניות מסוג זה משמשות את מאסק באופן מסורתי ככלי עוצמתי לגיוס מהנדסים ואנשי פיתוח מהשורה הראשונה, במיוחד בתחומי הבינה המלאכותית והרובוטיקה.

אילון מאסק ( צילום: שאטרסטוק )

ייצור הרודסטר החדשה צפוי להתחיל בשנת 2028, אך שאלת חוקיותה בכבישים ציבוריים נותרה פתוחה לחלוטין. גם מאסק עצמו הודה כי אינו בטוח שהמכונית תאושר לנהיגה בכל תחומי השיפוט, והתבדח כי הדבר "תלוי ברחוב שלך".

חשיפת הרכב מגיעה על רקע שינוי אסטרטגי עמוק שעוברת טסלה בתקופה האחרונה, תוך התמקדות גוברת בטכנולוגיות נהיגה אוטונומית, בינה מלאכותית ורובוטיקה. השנה אף נודע כי החברה הפסיקה למכור את דגמי היוקרה הוותיקים Model S ו-Model X כדי לפנות משאבי ייצור עבור הרובוט דמוי-האדם Optimus, ובמקביל השיקה את ה-Cybercab – מונית רובוטית נטולת הגה ודוושות.

הרודסטר המעופפת, אם כן, משתלבת בחזון העתידני והשאפתני של טסלה לשנים הבאות. האם נראה בקרוב מכוניות מעופפות בשמי ישראל? רק הזמן יגיד.