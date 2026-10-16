בני ברק: צעיר בן 23 נפצע בינוני באירוע אלימות | נדקר - ופונה

מבזקים נוספים
רדיפת עולם התורה נמשכת | שני תלמידי ישיבה נעצרו בראשון לציון, והוסגרו לידי המשטרה הצבאית
שני תלמידי ישיבת אור החיים נעצרו בבדיקה שגרתית על ידי שוטרי סיור, הועברו למשטרה הצבאית ופנו למוקד צבע שחור - להם דיווחו כי הטלפונים נלקחו מהם מיידית | גל המעצרים נמשך, ברקע המשך רדיפת לומדי התורה, ב'עוון' לימוד התורה (חרדים)קובי ישראל
התחזית: גשמים מקומיים, סופות רעמים וירידה בטמפרטורות
היום, בשבת - וגם במהלך השבוע הקרוב, מזג האוויר צפוי להיות קריר וחורפי עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה וגשמים מקומיים (חדשות)כיכר השבת
טראמפ: גורמים בישראל רוצים שאהיה מעורב בקמפיין של נתניהו
נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת newsmax כי גורמים בישראל מעוניינים במעורבותו בקמפיין הבחירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "היו לנו יחסים טובים ביחד. היו לנו הצלחות ביחד", אמר טראמפ, אך לא הביע תמיכה רשמית בנתניהו.כיכר השבת
רוכב אופנוע בן 31 נפצע קשה בתאונה סמוך לפסוטה
גבר בן 31 נפצע קשה הלילה (00:47) בתאונת אופנוע בכביש 8925 סמוך לפסוטה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
נער בן 13 נפצע בינוני בתאונת אופניים עצמית בירושלים
נער בן 13 נפצע באורח בינוני בתאונת אופניים עצמית בשדרות הרצל בירושלים. לפי דיווח צוותי איחוד הצלה, הנער החליק במהלך הרכיבה ונחבל בראשו ובגפיו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שערי צדק במצב בינוני.קובי רוזן
נער בן 16 נפגע מרכב שנמלט ליד ישוב עטרת
נער כבן 16 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב שנמלט בסמוך לישוב עטרת. חובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה בשל חבלות בראשו ובגפיים, והוא פונה לבית החולים. צה"ל פרסם דוברות על החשוד שפגע ונמלט מהמקום.קובי רוזן
שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב פעילות צה"ל בדרום לבנון
לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.ב. ניסני
צה"ל: האירוע בעטרת אינו פיגוע - הנהג נחקר
צה"ל הודיע כי לאחר תחקור ראשוני של האירוע במרחב עטרת שבחטיבת בנימין, עולה שלא מדובר בפיגוע. הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון ושוטרי מחוז ש"י פתחו בחקירת נסיבות התאונה.ב. ניסני