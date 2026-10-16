רשת CNN דיווחה כי צבא ארה"ב הכין תוכניות תקיפה חדשות לפגיעה בתשתיות אנרגיה וגרעין באיראן באמצעות MOAB - "אם כל הפצצות". הרשת ציינה כי האפקטיביות של הפצצה בתקיפת אתרי גרעין תת-קרקעיים כמו זה שבהר המכוש באיראן מוטלת בספק. טראמפ הגיב לדיווחים: "לא הייתי משתמש בנשק גרעיני נגד איראן. אנחנו לא צריכים את זה. 'אם כל הפצצות' היא לא פצצה גרעינית. היא כמו פצצה גרעינית קטנה."

קובי אטינגר