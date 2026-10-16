צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ומחבל מגא"פ

באירוע חשיפה מרהיב הציג אילון מאסק את הדור הבא של הרודסטר, שמאיצה מ-0 ל-97 קמ"ש ב-0.8 שניות בלבד ומצוידת במנועי דחף של SpaceX המאפשרים לה לבצע תמרונים באוויר. בעוד ששאלת חוקיות הרכב נותרה פתוחה וייצורו צפוי רק ב-2028, נראה כי המטרה האמיתית של המהלך השיווקי היא להפגין עליונות טכנולוגית, למשוך משקיעים ולגייס טאלנטים מובילים לחברה (רכב)

מישאל לוי