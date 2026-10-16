צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ומחבל מגא"פ

מבזקים נוספים
פועל בן 30 נפל למוות מפיגום בבית שמש - מותו נקבע בזירה
פועל כבן 30 נפל מפיגום בגובה שלוש קומות באתר בניה ברחוב תלמוד בבלי • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות | נקבע מותו במקום (בארץ)דוד הכהן
מבצע התיישבותי דרמטי: 700 איש הקימו הלילה יישוב מול עזה
למעלה מ-700 איש הגיעו באישון לילה והקימו את 'חלוצי עזה' • משפחות שכולות ופצועי מלחמה הצטרפו למהלך | תנועת נחלה דורשת מהממשלה להעתיק את היישוב לתוך הרצועה (בארץ)כיכר השבת
פועל בן 30 בהחייאה לאחר שנפל מגובה באתר בניה בבית שמש
צוותי איחוד הצלה מבצעים החייאה על פועל כבן 30 שנפל מגובה באתר בניה ברחוב תלמוד בבלי בבית שמש. הפצוע נמצא במצב קשה.קובי רוזן
ביצועים מטורפים: אילון מאסק חשף את המכונית המעופפת של טסלה | צפו
באירוע חשיפה מרהיב הציג אילון מאסק את הדור הבא של הרודסטר, שמאיצה מ-0 ל-97 קמ"ש ב-0.8 שניות בלבד ומצוידת במנועי דחף של SpaceX המאפשרים לה לבצע תמרונים באוויר. בעוד ששאלת חוקיות הרכב נותרה פתוחה וייצורו צפוי רק ב-2028, נראה כי המטרה האמיתית של המהלך השיווקי היא להפגין עליונות טכנולוגית, למשוך משקיעים ולגייס טאלנטים מובילים לחברה (רכב)מישאל לוי
טראמפ: "ביקשו ממני להתערב בבחירות. פוליטית, לא סומך על נתניהו"
הנשיא האמריקני בראיון סוער: "בפוליטיקה לא סומכים על אף אחד" • מתכנן שימוש ב'אם כל הפצצות' נגד איראן | על מלחמת רוסיה-אוקראינה: "זלנסקי לא רוצה הסדר" (בעולם)יוסי נכטיגל
4 נפגעים בשריפה בדירת מגורים בתל אביב
ארבעה אנשים נפגעו הלילה בשריפה שפרצה בדירת מגורים ברחוב שמעון התרסי בתל אביב. גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני ושלושה נוספים נפצעו באורח קל, כולם סבלו מבעיות נשימה עקב שאיפת עשן. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה. כוחות כיבוי גדולים פעלו במקום לכיבוי השריפה.קובי רוזן
"יותר שווה להיות מחבל": נציג בעלזא משווה את מצב החרדים לשואה
אליקים שטארק, הח"כ המיועד מבעלזא, עורר סערה בהשוואת מצב החרדים לשואה • "המצב שלנו מזכיר את הסיפורים של הסבים על השואה" | ליברמן ווינטר תוקפים בחריפות (חדשות חרדים)יוני גבאי
הערכה בישראל: האם תפרוץ בקרוב מלחמה עם איראן | הצפי וההיערכות
מודיעין מערבי מזהה צעדים צבאיים קיצוניים באיראן • תיאום הדוק בין ירושלים לוושינגטון והפנטגון מכין תוכניות תקיפה | הנשק הלא-גרעיני הגדול ביותר בארסנל האמריקני (חדשות)כיכר השבת