משטרה פתחה בחקירה בעקבות חיכוכים בכפרים באזור בנימין

כוחות צה"ל ומג"ב הגיעו היום (שישי) לאזור הסמוך לכפר ח'רבת אבו פלאח בחטיבת בנימין בעקבות דיווח על חיכוך אלים. במקום נכחו כלי תקשורת זרים ובמהלך החיכוך נפגעה אשת תקשורת. הכוחות פעלו לפיזור החיכוך באמצעים לפיזור הפגנות. בנקודה נוספת, הכוחות ירו לאוויר ולאחר מכן לעבר חשוד שרץ לעברם עם עצם חד והיווה איום. החיכוך פוזר. צה"ל הודיע כי כלל פרטי האירוע יבדקו, וכי כוחות משטרה וחוקרי זיהוי פלילי יכנסו למרחב לאיסוף ראיות וגביית עדויות. צה"ל גינה בתוקף את האירוע וציין כי פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע היא תופעה חמורה ובלתי נסבלת.

ב. ניסני