אשת תקשורת זרה נפגעה בחיכוך אלים סמוך לכפר ח'רבת אבו פלאח

ראש הממשלה מסביר מדוע הוא תוקף את יו"ר עמך ישראל • "העמדות שמציגים אנשי מפלגתו מעוררות חשש" | "אם היה בא אלינו - הספיקות היו נעלמים" (פוליטי)

כיכר השבת