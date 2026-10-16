נערה בת 12 נפלה מגובה בתל אביב - מצבה בינוני

מבזקים נוספים
רבני בני ברק במכתב חריף: "לא להעביר את בית הספר הדתי לאומי לשכונה"
רבני העיר יוצאים בקריאה נגד העברת המוסד החינוכי לשכונה החרדית • המכתב מגיע לאחר פרשת ריתוך השער ומכתבו של רב השכונה על "עגמת נפש נוראית" | המאבק ממשיך (חרדים)קובי ישראל
נערה בת 12 נפצעה בינוני לאחר נפילה מגובה בתל אביב
נערה בת 12 נפצעה היום (14:38) במצב בינוני לאחר שנפלה מגובה של כ-2.5 מטרים ברחוב דגניה בתל אביב. הנערה סובלת מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
אשת תקשורת זרה נפגעה בחיכוך אלים סמוך לכפר ח'רבת אבו פלאח
כוחות צה"ל ומג"ב הגיעו היום (שישי) לאזור הסמוך לכפר ח'רבת אבו פלאח בחטיבת בנימין בעקבות דיווח על חיכוך אלים. במקום נכחו כלי תקשורת זרים ובמהלך החיכוך נפגעה אשת תקשורת. הכוחות פעלו לפיזור החיכוך באמצעים לפיזור הפגנות. בנקודה נוספת, הכוחות ירו לאוויר ולאחר מכן לעבר חשוד שרץ לעברם עם עצם חד והיווה איום. החיכוך פוזר. צה"ל הודיע כי כלל פרטי האירוע יבדקו, וכי כוחות משטרה וחוקרי זיהוי פלילי יכנסו למרחב לאיסוף ראיות וגביית עדויות. צה"ל גינה בתוקף את האירוע וציין כי פגיעה ואלימות כלפי חפים מפשע היא תופעה חמורה ובלתי נסבלת.ב. ניסני
שיעור ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל הגיע ל-86%
שיעור ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל עמד על 86 אחוז, זינוק של 17 אחוז לעומת הבחירות הקודמות.כיכר השבת
משטרה פתחה בחקירה בעקבות חיכוכים בכפרים באזור בנימין
משטרת מחוז ש"י פתחה בחקירה בעקבות דיווח צה"ל על אירועי חיכוך בכפרים ח'ירבת אבו פלאח ותורמוס עיא באזור בנימין. לפי החשד, יידו אבנים והוצתו כלי רכב. כוחות המשטרה נערכים לכניסה לזירות לאיסוף ממצאים וגביית עדויות. לפי דיווחים, אשת תקשורת זרה נפגעה באורח קל ופונתה לטיפול.קובי רוזן
נתניהו מסביר: "הצעתי לוינטר להצטרף לליכוד - אבל הוא בחר בדרך אחרת"
ראש הממשלה מסביר מדוע הוא תוקף את יו"ר עמך ישראל • "העמדות שמציגים אנשי מפלגתו מעוררות חשש" | "אם היה בא אלינו - הספיקות היו נעלמים" (פוליטי)כיכר השבת
נתניהו דוחה את דברי אובמה: "לא גנבנו את האדמה - זו המולדת שלנו"
ראש הממשלה פרסם סרטון תגובה לדברי נשיא ארה"ב לשעבר • "אנחנו לא ההולנדים באינדונזיה - אנחנו יהודים ביהודה" | "המכשול לשלום הוא סירובם של אויבינו להכיר בזכותנו למדינה" (מדיני)כיכר השבת
צפויים הדי פיצוצים חזקים בגליל: חיל האוויר תוקף בלבנון
המועצה האזורית מעלה יוסף פנתה לתושבים בהודעה מיוחדת • עדכון רשמי מפיקוד הצפון על פעילות חיל האוויר המתוכננת | "למנוע בהלה מיותרת" (צבא וביטחון)כיכר השבת