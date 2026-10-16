הקריב את חייו בשבריר שנייה: הנהג שסובב את ההגה והציל חיילים

מבזקים נוספים
עימותים בין ישראלים לפלסטינים באזור אבו פלאח בבנימין
מאות פלסטינים הגיעו הבוקר לעימות עם ישראלים באזור הכפר אבו פלאח בבנימין. בתיעוד מהמקום נראים מחבלים יורים זיקוקים ומיידים אבנים לעבר ישראלים. כוח מג"ב הגיע למקום ופיזר את המעורבים. במהלך העימותים נפצעו מספר פעילים. מועצת בנימין טענה כי הרשות הפלסטינית הובילה את האירוע בחסות המסיק, וכי ניידות של הרש"פ פעלו במקום למרות שמדובר בשטח B שבו האחריות הביטחונית היא של ישראל.קובי אטינגר
נתניהו מגיב לאובמה: תקף את ישראל בנאום באירלנד
ראש הממשלה נתניהו הגיב להאשמות שהשמיע נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה נגד ישראל בנאומו באירלנד. אובמה טען בנאום כי "אם הגישה של ישראל היא 'עכשיו, כשאנחנו החזקים ביותר והמתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית באזור, הביטחון שלנו תלוי בכך שפשוט נעשה כל מה שנראה לנו נחוץ, ניקח כל מה שאנחנו רוצים ולא נוותר..."קובי אטינגר
גבר נמחץ בין שני רכבים בבני ברק ונפצע בינוני
גבר בן 29 נפצע בינוני ברחוב טרומפלדור בבני ברק לאחר שנמחץ בין שני כלי רכב. לפי חובשי איחוד הצלה, הנהג עמד ליד רכבו כשנמחץ בעקבות התנגשות. הוא פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות בבטנו ובראשו.קובי רוזן
זכרו, במוצאי שבת מתחילים לבקש: "ותן טל ומטר לברכה"
במוצאי שבת קודש, ליל ז' בחשוון, מתחילים הציבור והמתפללים לשאול את הגשמים בברכת השנים בתפילת שמונה עשרה.
צה"ל סגר חשבון: חוסל מפקד הנוח'בה שפשט לרעים ב-7 באוקטובר
כלי טיס תקף בדרום הרצועה וחיסל את מאהר וליד עמר אלחציני • המחבל לקח חלק בפשיטה על מחנה רעים ופעל לשיקום יכולות חמאס | "ימשיכו לפעול בנחישות" (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט למחנה רעים ב-7 באוקטובר
צה"ל תקף ביום חמישי האחרון בדרום רצועת עזה וחיסל את מאהר וליד עמר אלחציני, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל פשט למחנה רעים במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעל לשיקום היכולות הצבאיות של חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבל חוסל מהאוויר להסרת האיום.ב. ניסני
רבני בני ברק במכתב חריף: "לא להעביר את בית הספר הדתי לאומי לשכונה"
רבני העיר יוצאים בקריאה נגד העברת המוסד החינוכי לשכונה החרדית • המכתב מגיע לאחר פרשת ריתוך השער ומכתבו של רב השכונה על "עגמת נפש נוראית" | המאבק ממשיך (חרדים)קובי ישראל
נערה בת 12 נפצעה בינוני לאחר נפילה מגובה בתל אביב
נערה בת 12 נפצעה היום (14:38) במצב בינוני לאחר שנפלה מגובה של כ-2.5 מטרים ברחוב דגניה בתל אביב. הנערה סובלת מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב.קובי רוזן