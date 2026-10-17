צה"ל מגנה תקיפת דיפלומטים בטייבה על ידי פורעים ישראלים

מבזקים נוספים
לפיד: לא נקים ממשלת מיעוט בהישענות על הרשימה המשותפת
יאיר לפיד הצהיר בפגישה עם העיתונות כי הדיון על ממשלת מיעוט הוא "לוזרי". לפיד הבהיר: "לא נקים ממשלת מיעוט בהישענות על הערבים".כיכר השבת
נתניהו על אירוע הדיפלומטים: האשמות רציניות דורשות ראיות רציניות
ראש הממשלה נתניהו הגיב לאירוע עם דיפלומטים וציין כי "האשמות רציניות דורשות ראיות רציניות". לדבריו, המשלחת כללה דמויות עוינות לישראל שנכנסו לאזור רגיש ללא תיאום. נתניהו הוסיף כי אין תיעוד המבסס כרגע שימוש יהודי באלימות כלפי הדיפלומטים.כיכר השבת
שני פצועים בתאונת דרכים בכביש 1 ליד מחלף לה גווארדיה
שני גברים נפגעו הערב (שעה 19:21) בתאונת דרכים בכביש 1 סמוך למחלף לה גווארדיה. צוותי מד"א פינו לבית החולים איכילוב גבר כבן 35 במצב קשה, מעורפל הכרה עם חבלת ראש, וגבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגפיים התחתונות.קובי רוזן
סתירה בין דובר צה"ל לנתניהו בעניין זהות מתפרעים
דובר צה"ל הצהיר כי מדובר ביהודים שהתפרעו. ראש הממשלה נתניהו השיב: "אין לנו שום ראיות לזה".כיכר השבת
16 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בדירה בדרום תל אביב
16 שוהים בלתי חוקיים, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, נעצרו הלילה בדירת מגורים ברחוב לוינסקי בדרום תל אביב. שוטרי תחנת שר"ת ולוחמי החטיבה לבטחון פנים של מג"ב שמעו רעש חריג הבוקע מהדירה, ניגשו לבדוק ואיתרו את השוהים ללא אישורי שהייה כדין. החשודים הועברו לחקירה והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם.קובי רוזן
תקיפת הדיפלומטים בשבת | נתניהו: "האשמות חמורות נגד ישראלים ביו"ש - דורשות ראיות חמורות"
הודעה רשמית של משרד ראש הממשלה קוראת לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי התקרית • המשלחת נכנסה לאזור רגיש ללא תיאום עם צה"ל | "חששות ממסע מתואם נגד תושבי יהודה ושומרון" (צבא וביטחון)בני סולומון
שבת של מלחמה בצרפת: מאות אלפי מפגינים תקפו שוטרים ברחובות | שריפות פרצו ברחבי הערים
מראות מלחמה, ענני עשן ועמודי אש נצפו בערים שונות ברחבי צרפת לאחר שארגוני המחאה המזוהים עם השמאל הכריזו על "יום זעם" | עיריית מרסיי נפרצה ושוטרים הותקפו בעוצמה על ידי פורעים | עשרות פצועים ומאות עצורים בכל רחבי המדינה (בעולם)ישראל גראדווהל
היסטוריה בקהילת הגר"ש אלתר: הגבאי הכריז בנוכחות רה"י להצביע יהדות התורה
הגבאי הכריז בנוכחות ראש הישיבה להצביע יהדות התורה • לאחר מספר שנים שנים של הימנעות מהצבעה למפלגה | ההכרזה המלאה באידיש ובעברית (חרדים)חנני ברייטקופף