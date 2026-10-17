החיסולים האחרונים ( צילום: דו"צ )

צה"ל מסר היום (מוצאי שבת) כי בתקיפות שונות ברצועת עזה בימים האחרונים חוסלו ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. אחד המחבלים שחוסלו פשט לשטח מדינת ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

על פי ההודעה, שלשום (חמישי) חוסל מחמוד חאלד מחמד מדהון, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. לאורך המלחמה, המחבל לקח חלק בלחימה ובשיגור טילי נ"ט נגד כוחות צה"ל. אתמול (שישי) חוסלו שני מחבלים נוספים: עבידה סהיל חמד מרתגא, פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס, ואדהם חליל מוחמד מערוף, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר.

תיעוד החיסול - צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:19 תיעוד החיסול ( צילום: דו"צ )

היום (שבת) חוסל עבד אלגואד גודה, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

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מדובר צה"ל הבהיר כי בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וניסו לשקם את היכולות הצבאיות של הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו להסרת האיום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הפעולות הממוקדות מתבצעות על רקע מאמצי צה"ל להסיר איומים מרצועת עזה ולמנוע את שיקום יכולות הטרור של ארגוני הטרור.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל בשבוע שעבר את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס ששימש במטה ייצור אמצעי הלחימה וסייע בייצור אמצעי לחימה שונים. בנוסף, חוסל השאם גמאל מחמד אבו גלאלה, מפקד מחלקת נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למוצב כיסופים ולקח חלק בחטיפת ישראלים במהלך הטבח.