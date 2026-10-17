צמד עייטים זהובים נדירים נצפה בערבה: רק 9 זוגות נותרו בישראל

בערבה התיכונה, לב המדבר הישראלי, נצפה בימים אלה צמד עייטים זהובים נדיר - זכר ונקבה. העייטים היפיפיים תועדו מהאוויר תוך כדי טיסה בממ"ג (טרקטורון מעופף ממונע), בתקופה שבה עונת הנדידה נמצאת בעיצומה.

העייטים הזהובים הם העופות הדורסים הגדולים ביותר הדוגרים בישראל, אך למרבה הצער הולכים ונכחדים. בארץ נראו רק תשעה זוגות מעופות אלה, מה שהופך כל תצפית לאירוע נדיר במיוחד.

התצפית מתרחשת בתקופה שבה ישראל חווה את שיא עונת הנדידה. "אתמול, עברו בשמי ישראל כ-15 אלף עיטי חורש. אלה הם העיטים הכמעט אחרונים שיעברו אותנו בעונת נדידה זאת", מסר ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע.

לדבריו, "לפנינו עוד נדידת דיות שחורות משמעותית, אך מלבדן - כמעט כל הדורסים הגדולים כבר עברו דרכנו". ד"ר פרלמן הדגיש כי הדורסים מהווים רק חלק קטן מהכמות הכוללת של הנודדים שחולפים מעל ישראל בכל עונת נדידה.

"הכמות הגדולה באמת, היא של ציפורי השיר, שחולפות דרכנו במאות מיליונים, גם בסתיו וגם באביב", הסביר. ישראל נמצאת על ציר נדידת ציפורים מהחשובים בעולם, ולאתרי העצירה של הציפורים הנודדות בישראל חשיבות בינלאומית עצומה להבטחת נדידתן של הציפורים בביטחה.

העיט הזהוב נחשב לאחד מעופות הציד המרשימים במסורת של עמי מרכז אסיה. אורכו של עיט זהוב בוגר מגיע ל-55-65 ס"מ והוא בעל מוטת כנפיים של כ-1.5 מטר. הוא מקנן על גבי צוקים או עצים גדולים בקינים בגודל של כ-2 מטר, אותם הוא בונה מענפים.

האיומים המשמעותיים על העיט הזהוב בישראל ובעולם הם התחשמלות והרעלות מחומרי הדברה ועופרת. בישראל ישנם איומים נוספים של חמיסת קינים לצורכי גידול פרטי וכן הפרעות של כלי טיס.

רוב הנדידה של ציפורי השיר מתרחשת בלילה, וביום אפשר להבחין בהן כאשר הן יורדות לנוח באתרי העצירה שלהן. מבין ציפורי השיר, בולטים בעונה זו וממש בימים אלה הנחליאלים - הלבן והצהוב, המוכרים כמבשרי הסתיו.

בשנים האחרונות פועלת רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל במסגרת פרויקט 'פורשים כנף' לשיקום אוכלוסיית העיט הניצי בחבל הים תיכוני של ישראל. הפרויקט כולל גרעין רבייה בשמורת הטבע חי בר כרמל, שבו גדלים גוזלים עד שהם מועברים לטבע הפתוח.

התצפית הנדירה בעייטים הזהובים בערבה מהווה תזכורת לעושר הטבע הייחודי של ישראל ולחשיבות המאמצים לשמר את העופות הדורסים הנדירים שנותרו בארץ.