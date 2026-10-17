חיכוך בין ישראלים לפלסטינים בשומרון - ישראלי נפצע

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא מפטק את הדוברת החדשה שלו קייטי זכריה | זכריה הספיקה לקיים תדרוך עיתונאים אחד בלבד לפני שסיימה את תפקידה | שאלות על הרקע המשפטי שלה, הופעות תקשורתיות לא מוצלחות וביקורת גוברת הובילו את ממשל טראמפ להודיע על העברתה לתפקיד אחר (בעולם)

כיכר השבת