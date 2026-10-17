חיכוך בין ישראלים לפלסטינים בשומרון - ישראלי נפצע

מבזקים נוספים
דרמה בבית הלבן: הדוברת הטרייה פוטרה אחרי הופעה אחת - ולא מעט שקרים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא מפטק את הדוברת החדשה שלו קייטי זכריה | זכריה הספיקה לקיים תדרוך עיתונאים אחד בלבד לפני שסיימה את תפקידה | שאלות על הרקע המשפטי שלה, הופעות תקשורתיות לא מוצלחות וביקורת גוברת הובילו את ממשל טראמפ להודיע על העברתה לתפקיד אחר (בעולם)כיכר השבת
צה"ל חיסל 4 מחבלי חמאס - אחד מהם פשט לישראל ב-7 באוקטובר | תיעוד
ארבעה מחבלים חוסלו בתקיפות שונות ברצועת עזה • אחד מהם פשט לישראל בטבח 7 באוקטובר | פעולות ממוקדות נגד מחבלים שהפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
בני ברק: נער בן 14 נעלם מאתמול - האם ראיתם את נתנאל? זה תיאורו
נתנאל מלכה בן 14 מבני ברק נעלם מאתמול • תיאורו: מבנה גוף רזה, עיניים חומות, שיער שחור עם פאות | כל היודע על מקומו מתבקש לפנות למוקד 100 (משטרה)קובי רוזן
צמד עייטים זהובים נדירים נצפה בערבה: רק 9 זוגות נותרו בישראל
העופות הדורסים הגדולים ביותר בישראל צולמו מהאוויר • רק תשעה זוגות נותרו בארץ | תיעוד מרהיב מתקופת הנדידה (מעניין)מישאל לוי
נשיא מצרים א-סיסי: כהונתי תסתיים ב-2030
נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי הצהיר כי כהונתו כנשיא תסתיים בשנת 2030. "הדבר מנוי וגמור, אם אחיה עד אז" אמר. א-סיסי נחשב לנשיא יציב יחסית מבחינת ישראל, בהשוואה לקודמו מורסי.קובי אטינגר
5 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה מאז הבוקר
חמישה פלסטינים נהרגו בארבע תקיפות כטב"מ ישראליות ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. בעיר עזה נהרגו שלושה: מאג'ד א-צבאע' בתקיפה ליד בית הספר פהד בשכונת תפאח, ושני נוספים - עבדאללה ג'אבר ועמאד ג'אבר - באזור אלמשאהרה באותה שכונה. בדרום הרצועה, באזור המואצי שברפיח, נהרג עבד אלג'ואד ג'ודה, קצין בדרגה המקבילה לסא"ל במשטרה הימית של חמאס.קובי אטינגר
מחאות תיכוניסטים התחדשו בפריז
בצרפת התחדשו מחאות של תלמידי תיכון ברחובות פריז, המכונות "מחאות התיכוניסטים".קובי אטינגר
מהומות בצרפת: פורעים עם דגל פלסטיני השחיתו משרדי תיירות בליון
בצרפת התחדשו "מחאות התיכוניסטים" בפריז. בעיר ליון, פורעים שהניפו דגל פלסטיני השחיתו את משרדי לשכת התיירות הצרפתית.קובי אטינגר