מבזקים נוספים
נשיא מצרים א-סיסי: כהונתי תסתיים ב-2030
נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי הצהיר כי כהונתו כנשיא תסתיים בשנת 2030. "הדבר מנוי וגמור, אם אחיה עד אז" אמר. א-סיסי נחשב לנשיא יציב יחסית מבחינת ישראל, בהשוואה לקודמו מורסי.קובי אטינגר
5 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה מאז הבוקר
חמישה פלסטינים נהרגו בארבע תקיפות כטב"מ ישראליות ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. בעיר עזה נהרגו שלושה: מאג'ד א-צבאע' בתקיפה ליד בית הספר פהד בשכונת תפאח, ושני נוספים - עבדאללה ג'אבר ועמאד ג'אבר - באזור אלמשאהרה באותה שכונה. בדרום הרצועה, באזור המואצי שברפיח, נהרג עבד אלג'ואד ג'ודה, קצין בדרגה המקבילה לסא"ל במשטרה הימית של חמאס.קובי אטינגר
מחאות תיכוניסטים התחדשו בפריז
בצרפת התחדשו מחאות של תלמידי תיכון ברחובות פריז, המכונות "מחאות התיכוניסטים".קובי אטינגר
מהומות בצרפת: פורעים עם דגל פלסטיני השחיתו משרדי תיירות בליון
בצרפת התחדשו "מחאות התיכוניסטים" בפריז. בעיר ליון, פורעים שהניפו דגל פלסטיני השחיתו את משרדי לשכת התיירות הצרפתית.קובי אטינגר
צה"ל: פלסטינים גנבו צאן יהודי בדרום הר חברון והוא הוחזר
צה"ל אישר כי לפנות בוקר גנבו פלסטינים צאן של יהודים באזור דרום הר חברון. היהודים השיבו את הצאן שנגנב מהם, ולקחו עמם מספר עיזים פלסטיניות בעת השבת הצאן. צה"ל יתאם את השבת העיזים הפלסטיניות שנלקחו על ידי היהודים.קובי אטינגר
סדרת פיצוצים במחסן נשק של מיליציות שיעיות בעיראק
סדרת פיצוצים פרצה במחסן אמל"ח של ארגון אלחשד א-שעבי, ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק. באירוע נפגעו אנשים. ערוצים המזוהים עם המיליציות דיווחו כי מדובר בתקיפה של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך.קובי אטינגר
תקרית דיפלומטית חמורה: פורעים יהודים תקפו דיפלומטים מצרפת ובלגיה ביו"ש
קבוצת פורעים רעולי פנים תקפה משלחת דיפלומטית במסיק זיתים בכפר טייבה • ראש עיר צרפתי נדחף ורכב קונסוליה ניזוק | "אלימות שאסור לסבול" (צבא וביטחון)דוד הכהן
צה"ל: שני מיירטים שוגרו לעבר מטרת שווא בדרום לבנון
צה"ל מסר כי שני מיירטים שוגרו לעבר מטרת שווא במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. ההודעה מתייחסת למיירט ששוגר קודם לכן. לא הופעלו התרעות בהתאם למדיניות.ב. ניסני