סדרת פיצוצים פרצה במחסן אמל"ח של ארגון אלחשד א-שעבי, ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק. באירוע נפגעו אנשים. ערוצים המזוהים עם המיליציות דיווחו כי מדובר בתקיפה של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך.

קובי אטינגר