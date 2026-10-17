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טראמפ: ישראל מסייעת לסעודיה במלחמה נגד החות'ים | כינון יחסים עם ישראל - חזר לשולחן המו"מ

הנשיא האמריקני אישר כי ישראל מעניקה סיוע פעיל לריאד במערכה מול המורדים • הסעודים שמחים לקבל את התמיכה הישראלית והאמריקנית | כאשר נשאל הנשיא האמריקני לגבי 'הסכמי אברהם'- בין ישראל לסעודיה, הוא השיב כי המשא ומתן חזר כעת לשולחן; "ישראל סייעה הרבה לסעודיה", אמר (בעולם)

חות'ים | בן סלמאן | צילום: צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק
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