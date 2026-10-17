חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף ביממה האחרונה טפח מהקשרים הביטחוניים החשאיים המתנהלים במזרח התיכון, והצהיר בשיחה עם כתבים כי ישראל מעניקה סיוע פעיל לסעודיה במערכה שלה נגד המורדים החות'ים מתימן.

כשנשאל הנשיא האם 'הסכמי אברהם' חזרו לשולחן הדיונים, השיב בחיוב: "כן, אני חושב. אולי יותר מאי פעם בעבר. סעודיה שמחה מאוד לקבל את התמיכה של ישראל והתמיכה שלנו". טראמפ אף נשאל האם ריאד צריכה לקבל את הסיוע הישראלי המוצע לה, ופסק נחרצות: "כן, אני חושב שכן. ישראל סייעה הרבה לסעודיה". על פי ההערכות, הסיוע הישראלי לריאד התמקד עד כה בהעברת מודיעין איכותי על מטרות. עם זאת, סביר כי הסעודים לוטשים עיניים למערכות ההגנה האווירית המתקדמות של ישראל – בקשה שירושלים תבחן רק אם וכאשר הממלכה תצטרף רשמית למעגל השלום במסגרת הסכמי אברהם. הפער בין ההצהרות למציאות טראמפ חוזר בו: ההוצאה להורג לא תשודר בלייב - אך קרובי הקרבנות יוכלו לצפות כיכר השבת | 15.10.26 דרמה בבית הלבן: הדוברת הטרייה פוטרה אחרי הופעה אחת - ולא מעט שקרים כיכר השבת | 19:17 למרות האופטימיות שמקרין הנשיא טראמפ, המציאות המדינית מורכבת הרבה יותר. גורמים המעורים בפרטים מצננים את ההתלהבות ומסבירים כי ליורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אין כיום אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי אותם גורמים, קשה לראות התקדמות ממשית לעבר נורמליזציה כל עוד נתניהו עומד בראשות הממשלה, והסעודים – בדומה למדינות ערב נוספות – ממתינים לשינויים פוליטיים בישראל. מעבר לפרסונליות, דבר אחד נותר יציב: תנאי הסף של ריאד. הסעודים מתעקשים על "התנעת תהליך מדיני ממשי שיוביל בסופו של דבר להקמת מדינה פלסטינית ריבונית" – ועד שדרישה זו לא תיענה, פריצת דרך רשמית אינה נראית באופק.

טראמפ, היום - צילום: הבית הלבן 10 10 0:00 / 0:14 טראמפ, היום ( צילום: הבית הלבן )

חזון 2030 תחת אש: סעודיה מדממת כלכלית

בזמן שהדיבורים המדיניים נמשכים, בשטח מתחוללת מלחמה של ממש. השבועות האחרונים רשמו הסלמה חריפה בעימות בין סעודיה לחות'ים. בבית המלוכה מטילים איפול כבד על הנזקים האמיתיים שזורעים הטילים והכטב"מים מתימן: התיעוד מוגבל, תושבים מוזהרים שלא לצלם זירות פגיעה, וההודעות הרשמיות מתהדרות בעיקר ב"יירוטים מוצלחים" בניסיון לשדר עסקים כרגיל.

אולם, מתחת למעטה ההסתרה, סעודיה ניצבת בפני רעידת אדמה כלכלית המאיימת על פרויקט הדגל של יורש העצר – "חזון 2030" – שנועד להפוך את הממלכה למעצמה כלכלית וטכנולוגית גלובלית. הפגיעה הקשה ב-10 באוקטובר בנמל התעופה 'המלך חאלד' בריאד, סדקה לחלוטין את יכולתה של סעודיה להסתיר את ממדי האיום.

בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )

במתקפה זו נהרגו 12 בני אדם ונפצעו 309 נוספים. בין ההרוגים נמנה אזרח אמריקני, ארבעה אזרחים סעודים ושמונה אזרחים זרים נוספים ממדינות שונות. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מותו של האזרח האמריקני ופרסם גינוי חריף למתקפה.

ההשלכות של מתקפות הטרור כבר מכות בכיס הסעודי. סקטור התעופה, המהווה את שער הכניסה הראשי למשקיעים, אנשי עסקים ותיירים, סופג מהלומות כבדות, במיוחד לאור השבתת נמל התעופה בבירה לצד פגיעות במוקדים אסטרטגיים נוספים.

התזמון של החות'ים אינו מקרי. הממלכה אמורה לארח בין ה-26 ל-29 באוקטובר את פסגת הענק "יוזמת ההשקעות העתידית". האירוע, שאמור למשוך את ענקי הכלכלה העולמית, נמצא כעת בסכנה עקב המצב הביטחוני המעורער.

פארע אל-מסלמי, מומחה ממכון המחקר הבריטי 'צ'טהאם האוס', שוחח בימים האחרונים עם ה'פייננשל טיימס' והסביר את האסטרטגיה החות'ית: "הפגיעה בשדות התעופה נועדה לגרום נזק מרבי לתשתיות הכלכליות ולמוניטין של סעודיה. לסעודיה יש מה להפסיד, להם אין. הכלכלה היא התחום שבו הם מרגישים כי ביכולתם לגרום את הנזק הרב ביותר".

בעיתון הקטארי 'אל-ערבי אל-ג'דיד' נכתב כי החות'ים "מנהלים מערכה עזה המכוונת לעורק החיים של הכלכלה הסעודית ומאיימת על מגזרי האנרגיה וההשקעות". שם גם העריכו כי "מדובר בהשפעה זמנית שתיעלם עם הפסקת המתקפות". עם זאת, בשלב זה, אי הוודאות הכלכלית מרחפת כעננה שחורה מעל שמי ריאד.

בתגובה למתקפות, תקפה סעודיה ביום שלישי, 13 באוקטובר, מתקני נפט באזורים שבשליטת החות'ים בתימן, ובהם מתקן באזור צנעא ומתקנים נוספים. בתיעוד דרמטי מהתקיפה נראה כדור אש עצום שפרץ מעל בתי צנעא והאיר את השמיים בלהבות כתומות אדירות.

מחלקת המדינה האמריקנית ושגרירות ארה"ב בערב הסעודית פרסמו ביום ראשון עדכון חריג ומיידי לאזהרת המסע הרשמית לממלכה, והעלו אותה לרמה 3 ("שקלו מחדש את הנסיעה"). באזורי הגבול עם תימן הוגדרה רמת הסיכון על המרבי: רמה 4 – "אין לנסוע".