מבזקים נוספים
בני ברק: נער בן 14 נעלם מאתמול - האם ראיתם את נתנאל? זה תיאורו
נתנאל מלכה בן 14 מבני ברק נעלם מאתמול • תיאורו: מבנה גוף רזה, עיניים חומות, שיער שחור עם פאות | כל היודע על מקומו מתבקש לפנות למוקד 100 (משטרה)קובי רוזן
צמד עייטים זהובים נדירים נצפה בערבה: רק 9 זוגות נותרו בישראל
העופות הדורסים הגדולים ביותר בישראל צולמו מהאוויר • רק תשעה זוגות נותרו בארץ | תיעוד מרהיב מתקופת הנדידה (מעניין)מישאל לוי
נשיא מצרים א-סיסי: כהונתי תסתיים ב-2030
נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי הצהיר כי כהונתו כנשיא תסתיים בשנת 2030. "הדבר מנוי וגמור, אם אחיה עד אז" אמר. א-סיסי נחשב לנשיא יציב יחסית מבחינת ישראל, בהשוואה לקודמו מורסי.קובי אטינגר
5 הרוגים בארבע תקיפות ישראליות ברצועת עזה מאז הבוקר
חמישה פלסטינים נהרגו בארבע תקיפות כטב"מ ישראליות ברצועת עזה מאז שעות הבוקר. בעיר עזה נהרגו שלושה: מאג'ד א-צבאע' בתקיפה ליד בית הספר פהד בשכונת תפאח, ושני נוספים - עבדאללה ג'אבר ועמאד ג'אבר - באזור אלמשאהרה באותה שכונה. בדרום הרצועה, באזור המואצי שברפיח, נהרג עבד אלג'ואד ג'ודה, קצין בדרגה המקבילה לסא"ל במשטרה הימית של חמאס.קובי אטינגר
מחאות תיכוניסטים התחדשו בפריז
בצרפת התחדשו מחאות של תלמידי תיכון ברחובות פריז, המכונות "מחאות התיכוניסטים".קובי אטינגר
מהומות בצרפת: פורעים עם דגל פלסטיני השחיתו משרדי תיירות בליון
בצרפת התחדשו "מחאות התיכוניסטים" בפריז. בעיר ליון, פורעים שהניפו דגל פלסטיני השחיתו את משרדי לשכת התיירות הצרפתית.קובי אטינגר
צה"ל: פלסטינים גנבו צאן יהודי בדרום הר חברון והוא הוחזר
צה"ל אישר כי לפנות בוקר גנבו פלסטינים צאן של יהודים באזור דרום הר חברון. היהודים השיבו את הצאן שנגנב מהם, ולקחו עמם מספר עיזים פלסטיניות בעת השבת הצאן. צה"ל יתאם את השבת העיזים הפלסטיניות שנלקחו על ידי היהודים.קובי אטינגר
סדרת פיצוצים במחסן נשק של מיליציות שיעיות בעיראק
סדרת פיצוצים פרצה במחסן אמל"ח של ארגון אלחשד א-שעבי, ארגון הגג של המיליציות השיעיות בעיראק. באירוע נפגעו אנשים. ערוצים המזוהים עם המיליציות דיווחו כי מדובר בתקיפה של מטוס אויב, אך אין אישור רשמי לכך.קובי אטינגר