מבזקים נוספים
מטיילת חולצה במסוק משטרתי לאחר שנחבלה קשות בהרי ירושלים
כוחות משטרה, מג"ב ומתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה פעלו הבוקר לחילוץ מטיילת שנחבלה קשות בהרי ירושלים. הכוחות הגיעו לנפגעת בעומק השטח והעניקו לה טיפול ראשוני. בשל השטח הסבוך, הוזנק מסוק של המערך האווירי המשטרתי שחילץ אותה באמצעות הנפה על כבל. המטיילת פונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני.קובי רוזן
ידוי אבנים על יהודים ליד מעלה אהוביה
עשרות ערבים יידו אבנים לעבר יהודים באזור מעלה אהוביה.כיכר השבת
הגר"ד לנדו במסע מיוחד בתל אביב: "המצב הוא שרומסים את התורה ואת ההולכים בדרכה בצורה שכל לב יהודי כואב"
ראש הישיבה הגר"ד לנדו יצא לכינוס חיזוק עם רבני שכונות בתל אביב • "כשספר תורה נופל אף אחד לא עושה חשבונות" | המשל המיוחד שהשמיע המנהיג הליטאי בתל אביב | תיעוד (חרדים)חנני ברייטקופף
דרמה בבית הלבן: הדוברת הטרייה פוטרה אחרי הופעה אחת - ולא מעט שקרים
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא מפטק את הדוברת החדשה שלו קייטי זכריה | זכריה הספיקה לקיים תדרוך עיתונאים אחד בלבד לפני שסיימה את תפקידה | שאלות על הרקע המשפטי שלה, הופעות תקשורתיות לא מוצלחות וביקורת גוברת הובילו את ממשל טראמפ להודיע על העברתה לתפקיד אחר (בעולם)כיכר השבת
צה"ל חיסל 4 מחבלי חמאס - אחד מהם פשט לישראל ב-7 באוקטובר | תיעוד
ארבעה מחבלים חוסלו בתקיפות שונות ברצועת עזה • אחד מהם פשט לישראל בטבח 7 באוקטובר | פעולות ממוקדות נגד מחבלים שהפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
בני ברק: נער בן 14 נעלם מאתמול - האם ראיתם את נתנאל? זה תיאורו
נתנאל מלכה בן 14 מבני ברק נעלם מאתמול • תיאורו: מבנה גוף רזה, עיניים חומות, שיער שחור עם פאות | כל היודע על מקומו מתבקש לפנות למוקד 100 (משטרה)קובי רוזן
צמד עייטים זהובים נדירים נצפה בערבה: רק 9 זוגות נותרו בישראל
העופות הדורסים הגדולים ביותר בישראל צולמו מהאוויר • רק תשעה זוגות נותרו בארץ | תיעוד מרהיב מתקופת הנדידה (מעניין)מישאל לוי
נשיא מצרים א-סיסי: כהונתי תסתיים ב-2030
נשיא מצרים עבד אלפתאח א-סיסי הצהיר כי כהונתו כנשיא תסתיים בשנת 2030. "הדבר מנוי וגמור, אם אחיה עד אז" אמר. א-סיסי נחשב לנשיא יציב יחסית מבחינת ישראל, בהשוואה לקודמו מורסי.קובי אטינגר