מטיילת חולצה במסוק משטרתי לאחר שנחבלה קשות בהרי ירושלים

הודעה רשמית של משרד ראש הממשלה קוראת לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי התקרית • המשלחת נכנסה לאזור רגיש ללא תיאום עם צה"ל | "חששות ממסע מתואם נגד תושבי יהודה ושומרון" (צבא וביטחון)

בני סולומון