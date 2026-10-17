מבזקים נוספים
הראשל"צ הרב יצחק יוסף במתקפה על השמאל: "פיקוח נפש רוחני" | צפו
הראשל"צ הרב יצחק יוסף יצא במתקפה נגד מפלגות השמאל לקראת הבחירות | "אם השמאל יעלה, אוי ואבוי מה שיהיה. נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית (בשבת), איזה דברים מתכננים", אמר בין השאר (חרדים)משה בשן
המחאות יוצאות משליטה: בניין עירייה היסטורי הועלה באש וקרס | צפו
המהומות במחאה על יוקר המחיה ממשיכות להתפשט ברחבי צרפת: רעולי פנים פרצו לבניין העירייה ההיסטורי בלימוז' והציתו אותו | כוחות הכיבוי נאבקו בלהבות, אך חלקים נרחבים מהמבנה נהרסו (בעולם)כיכר השבת
ינון מגל ספג מתקפה בתקשורת לאחר שכינה את איזנקוט: "קוף ושמו מרוקאי"
ינון מגל ספג מתקפה לאחר שכינה את יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט בתואר "קוף" | במפלגה מיהרו לגנות (בארץ)משה בשן
ירי בלוד במהלך כנס בו השתתף השר סמוטריץ'
צרורות ירי נורו בלוד במהלך כנס תושבים בו נכח השר בצלאל סמוטריץ'. הירי התרחש מיד לאחר שהשר אמר: "יש למעלה ממיליון כלי נשק בחברה הערבית, אי אפשר לטפל בתופעה הזאת בכלים הקיימים. נקדם תכנית רחבה וחסרת תקדים למאבק בנשק בחברה הערבית, שתכלול חקיקת חירום בהוראת שעה והכנסת שב״כ לטיפול בנושא".כיכר השבת
למרות המתיחות: האדמו"ר מגור צפוי לפרסם קריאה להצביע ליהדות התורה
למרות המתיחות הפנימית בסיעה, האדמו״ר מגור צפוי לפרסם מחר הודעה הקוראת להצבעה לג' | זו נוסח המודעה המתוכננת (בארץ)משה בשן
3 פצועים בתאונה בין משאית לרכב פרטי בקריית אתא
בשעה 20:33 אירעה תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בדרך יצחק רבין בקריית אתא. צוותי מד"א פינו לבית החולים רמב"ם 3 פצועים: גבר בן 29 במצב בינוני עם חבלת ראש ושני פצועים קל.קובי רוזן
"דם של יהודים זה המשקה האהוב עליי״: האיום המצמרר בשידור חי מסוריה
״המלחמה שלנו איתכם מתקרבת״, ״אני ועוד אחד נהפוך את ישראל לאפר״: בשיחה שקיימתי בערבית עם גבר מוסלמי מסוריה, הוא השמיע איומים קשים נגד ישראל והיהודים. מצד אחד הוא שונא את חמאס, איראן וחיזבאללה, ומצד שני מאיים להיכנס לישראל. ומה הוא עשה כשישראל חיסלה את נסראללה? חילק ממתקים | צפו בתיעודמשה אריה
תרומה של רבע מיליארד דולר לישראל: המיליארדר האמריקני בתמיכה מדהימה
התרומה הגדולה בתולדות האוניברסיטה העברית תשמש להקמת פקולטה להנדסה, לקידום הרפואה ולמחקר בתחום הפוסט־טראומה | כאות הוקרה, קמפוס הר הצופים ייקרא על שם התורם ורעייתו (בעולם)אריה רוזן