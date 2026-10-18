חפץ חשוד לצד דגל אש"ף הקפיץ את המשטרה; זה מה שהתברר

ראש הממשלה נתניהו אמר בראיון לעיתונאי האמריקאי מארק לווין: "אנחנו לא יושבים על אדמה שגזלנו. זו המולדת ההיסטורית שלנו. אנחנו העם הילידי כאן. אנחנו לא ההולנדים באינדונזיה. אנחנו יהודים שמוצאם מיהודה. אנחנו לא מפעל קולוניאליסטי. אנחנו הבעלים המקוריים של אדמתנו. זו הארץ שלנו."

קובי אטינגר