מבזקים נוספים
נתניהו מגנה את מגל שאמר על איזנקוט "קוף מרוקאי": "אמירה לא ראויה"
ראש הממשלה התייחס לסערת ינון מגל וגינה את דבריו • דרש מאיזנקוט לגנות התבטאויות פוגעניות כלפי מצביעי הליכוד | "לא אפרוש גם אם אפסיד" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | המפכ"ל על אלימות המשטרה: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעליהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | ההפגנה פוזרה (חדשות חרדים)קובי ישראל
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | הפגנה אלימה במרכז; המפכ"ל: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעלהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | גל המעצרים נמשך (חרדים)קובי ישראל
שברו את מחסום השקט: הפיתוח הזה מחזיר את השיחות והקשר עם יקיריהם
Oticon Intent, מכשיר השמיעה החדשני של חברת מדטון-הדים, משנה את המציאות של אלפי מבוגרים – ומחזיר את היכולת להשתתף בשיחות, להבין את הנכדים וליהנות שוב מהרגעים הקטנים של החייםחני שטיין
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
המפכ"ל הורה לפעול בנחישות נגד חסימת צירים במחלף יבנה
בעקבות מחאות במחלף יבנה בכביש 4, המפכ"ל רנ"צ דני לוי הנחה את המפקדים לפעול בנחישות ולמנוע כל ניסיון לחסום צירים ולהפר את הסדר הציבורי. המפכ"ל הבהיר: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד משטרת ישראל". המשטרה לא תאפשר חסימת צירים או פגיעה בשגרת חייהם של אזרחים.קובי רוזן
ינון מגל אמר על איזנקוט - "קוף מרוקאי" והצית סערת ענק - גם בתוך הליכוד
מגיש ערוץ 14 ספג ביקורת חריפה מהליכוד והאופוזיציה • זיו אגמון עוקץ: "אני הלכתי הביתה ועשיתי חשבון נפש" | הסערה שמנערת את המערכת הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע חנות המותגים לא נבזזה?
ללא נשק, אבל עם חליפות מוקפדות: המאבטחים שהוצבו מחוץ לחנות דיור במרכז פריז הפכו לשיחת היום ברשתות. מתיזים בושם או קו הגנה אחרון מול הבוזזים? (חדשות בעולם)דני שפיץ