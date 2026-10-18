מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00

מבזקים נוספים
פיצוץ זכוכית בתוך הפנים: הברמן שאיבד ראייה יפוצה במיליונים
בית המשפט המחוזי בתל אביב חילץ פיצוי של כ-3.11 מיליון שקלים מחברת טמפו לטובת ברמן שאיבד את הראייה בעינו בעקבות התפוצצות בקבוק פפסי מקס. השופטת קבעה: המוצר פגום (חוק ומשפט)דניאל הרץ
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באזור תעשייה בירוחם
פועל כבן 30 נפצע בנפילה מגובה במהלך עבודתו באזור תעשייה בירוחם בשעה 09:42. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
כביש 4 נפתח לתנועה באזור מחלף יבנה
כביש 4 נפתח לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה, לאחר שהיה חסום בעקבות הפגנה.קובי רוזן
מזכיר הממשלה: דאגנו שכמעט כל הסביבה של נתניהו תהיה אנשים דתיים
מזכיר הממשלה אמר בוועידת מקור ראשון וצמת: "דאגנו שכמעט כל הסביבה של נתניהו תהיה אנשים דתיים - ראש המל״ל, המשנה שלו, ראש הסגל ואחרים". לא ברור אם דבריו נאמרו ברצינות או בציניות.כיכר השבת
נתניהו מגנה את מגל שאמר על איזנקוט "קוף מרוקאי": "אמירה לא ראויה"
ראש הממשלה התייחס לסערת ינון מגל וגינה את דבריו • דרש מאיזנקוט לגנות התבטאויות פוגעניות כלפי מצביעי הליכוד | "לא אפרוש גם אם אפסיד" (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | המפכ"ל על אלימות המשטרה: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעליהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | ההפגנה פוזרה (חדשות חרדים)קובי ישראל
בחורי ישיבה נעצרו באילת והוסגרו למשטרה הצבאית | הפגנה אלימה במרכז; המפכ"ל: "אפס סובלנות"
שני בחורי ישיבה נתפסו באיזור העיר אילת בחשד לעבירות תנועה והועברו למשטרה הצבאית • המעצר מצטרף למעצר נוסף של שני בחורי ישיבה בראשון לציון - שעלהם יצאו הבוקר להפגנות סוערות סמוך לגן יבנה | בהפגנה, המשטרה השתמשה ברימוני הלם ובאמצעים נוספים לפיזור הפגנות | גל המעצרים נמשך (חרדים)קובי ישראל
שברו את מחסום השקט: הפיתוח הזה מחזיר את השיחות והקשר עם יקיריהם
Oticon Intent, מכשיר השמיעה החדשני של חברת מדטון-הדים, משנה את המציאות של אלפי מבוגרים – ומחזיר את היכולת להשתתף בשיחות, להבין את הנכדים וליהנות שוב מהרגעים הקטנים של החייםחני שטיין