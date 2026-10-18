בעקבות מחאות במחלף יבנה בכביש 4, המפכ"ל רנ"צ דני לוי הנחה את המפקדים לפעול בנחישות ולמנוע כל ניסיון לחסום צירים ולהפר את הסדר הציבורי. המפכ"ל הבהיר: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד משטרת ישראל". המשטרה לא תאפשר חסימת צירים או פגיעה בשגרת חייהם של אזרחים.

קובי רוזן