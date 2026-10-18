מבזקים נוספים
מהומות אלימות באיטליה במחאה על יוקר המחיה
מהומות אלימות פרצו ברחבי איטליה במחאה על יוקר המחיה, שכר נמוך ומחירי דלק גבוהים. כיכר הדומו במילאנו, האטרקציה התיירותית המפורסמת ביותר בעיר, הפכה לשדה קרב. מדווח גם על מקרי ביזה. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני קראה לאופוזיציה לגנות את האלימות.קובי אטינגר
אישה בת 40 ננשכה על ידי כלב בעפולה ופונתה במצב בינוני
אישה כבת 40 ננשכה על ידי כלב ברחוב הרצל בעפולה בשעה 05:55. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק במצב בינוני, עם חבלות בגופה.קובי רוזן
הולך רגל בן 35 נפגע מרכב בירושלים ופונה במצב בינוני
הולך רגל בן 35 נפגע מרכב ברחוב משה דיין בירושלים בשעה 05:55. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
פעילי חמאס מתו לאחר שנה וחצי במנהרות רפיח
מקורות עזתיים המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס מסרו כי קבוצת פעילים מהזרוע מתה בימים האחרונים במנהרות רפיח, לאחר שהייתה נצורה בהן כשנה וחצי. בין ההרוגים: עבד אלפתאח זקות, פעיל מחטיבת רפיח. קרובי משפחתו אישרו את הדבר.קובי אטינגר
הולך רגל נפגע מרכב בירושלים ופונה במצב בינוני
הולך רגל בן 35 נפגע הבוקר (05:55) מרכב ברחוב משה דיין בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיים. מצבו הוגדר כבינוני.קובי רוזן
10 חשודים נעצרו ועוכבו בחקירת רצח נער בן 17 באשקלון
משטרת ישראל עצרה שני חשודים ועיכבה שמונה נוספים לחקירה בחשד למעורבות ברצח נער בן 17 באשקלון. הקטין נדקר למוות בלילה האחרון ומותו נקבע בבית החולים. מהחקירה הראשונית עולה כי הדקירה התרחשה על רקע סכסוך פלילי בין גורמים עבריינים. באירוע נפצע גם אדם נוסף. מפקד מחוז דרום הטיל את החקירה על היחידה המרכזית במחוז לכיש והחקירה נמשכת.קובי רוזן
מג"ב עצר ארבעה שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו בתא מטען ברכב
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים עצרו במעבר א-זעיים רכב רנו עם לוחית רישוי משוכפלת. בבדיקת הרכב נמצאו ארבעה שוהים בלתי חוקיים, כולל הנהג ושלושה נוספים שהסתתרו בתא המטען. הארבעה נעצרו והועברו לחקירה.קובי רוזן
שני פצועים בתאונת דרכים בכביש 40 סמוך לצומת מסמיה
שני בני אדם נפגעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 סמוך לצומת מסמיה. אישה כבת 20 נפצעה במצב בינוני וגבר כבן 25 נפצע קל. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי במקום ושני הפצועים פונו לבית חולים.קובי רוזן