איפה הנשיא שלכם? | הרשת סוערת מדוע חנות המותגים לא נבזזה?

מבזקים נוספים
המפכ"ל הורה לפעול בנחישות נגד חסימת צירים במחלף יבנה
בעקבות מחאות במחלף יבנה בכביש 4, המפכ"ל רנ"צ דני לוי הנחה את המפקדים לפעול בנחישות ולמנוע כל ניסיון לחסום צירים ולהפר את הסדר הציבורי. המפכ"ל הבהיר: "מי שבוחר להפר את הסדר הציבורי ולחסום צירים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד משטרת ישראל". המשטרה לא תאפשר חסימת צירים או פגיעה בשגרת חייהם של אזרחים.קובי רוזן
ינון מגל אמר על איזנקוט - "קוף מרוקאי" והצית סערת ענק - גם בתוך הליכוד
מגיש ערוץ 14 ספג ביקורת חריפה מהליכוד והאופוזיציה • זיו אגמון עוקץ: "אני הלכתי הביתה ועשיתי חשבון נפש" | הסערה שמנערת את המערכת הפוליטית (פוליטי מדיני)יוני גבאי
אזרחים פינו באלימות את המפגינים החרדים; המשטרה משתמשת ברימוני הלם
בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים למחאה בהפתעה | עשרות מפגינים חוסמים את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה | המאחה על על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה | צפו (חרדים)קובי ישראל
מהומות אלימות באיטליה במחאה על יוקר המחיה
מהומות אלימות פרצו ברחבי איטליה במחאה על יוקר המחיה, שכר נמוך ומחירי דלק גבוהים. כיכר הדומו במילאנו, האטרקציה התיירותית המפורסמת ביותר בעיר, הפכה לשדה קרב. מדווח גם על מקרי ביזה. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני קראה לאופוזיציה לגנות את האלימות.קובי אטינגר
אישה בת 40 ננשכה על ידי כלב בעפולה ופונתה במצב בינוני
אישה כבת 40 ננשכה על ידי כלב ברחוב הרצל בעפולה בשעה 05:55. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים העמק במצב בינוני, עם חבלות בגופה.קובי רוזן
הולך רגל בן 35 נפגע מרכב בירושלים ופונה במצב בינוני
הולך רגל בן 35 נפגע מרכב ברחוב משה דיין בירושלים בשעה 05:55. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
פעילי חמאס מתו לאחר שנה וחצי במנהרות רפיח
מקורות עזתיים המזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס מסרו כי קבוצת פעילים מהזרוע מתה בימים האחרונים במנהרות רפיח, לאחר שהייתה נצורה בהן כשנה וחצי. בין ההרוגים: עבד אלפתאח זקות, פעיל מחטיבת רפיח. קרובי משפחתו אישרו את הדבר.קובי אטינגר
הולך רגל נפגע מרכב בירושלים ופונה במצב בינוני
הולך רגל בן 35 נפגע הבוקר (05:55) מרכב ברחוב משה דיין בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים שערי צדק כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיים. מצבו הוגדר כבינוני.קובי רוזן