מבזקים נוספים
הממשיך מזוטשקא התברמ"ץ; החסידים עלזו בשמחת הבן אחר בן הראשון של האדמו"ר
בהיכל הטישים בחצה"ק זוטשקא נחגגה אמש (מוצ"ש) שמחת בר המצווה לבן אחר בן הראשון של האדמו"ר, בן לבנו בכורו הרב שמעון יחיאל מיכל רוזנבוים, חתן האדמו"ר מזוועיהל זצ"ל | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים ובראשם הסבא רבא, האדמו"ר משאץ, לצד חסידים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
זעזוע בקהילה היהודית בפריז: בית כנסת ברובע ה-19 הושחת וניזוק קשות - כך זה נראה אחרי
הקהילה היהודית ברובע ה-19 של העיר פריז מזועזעת בעקבות פגיעה קשה בבית כנסת בשכונה בה מתגוררות מאות משפחות יהודיות | כך זה נראה אחרי (חדשות)כיכר השבת
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בשדרות
פועל כבן 50 נפצע בנפילה מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אריאל שרון בשדרות בשעה 11:35. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
דרמה בקנדה: לפחות 7 הרוגים בפיצוץ מסתורי בבסיס צבאי; עשרות חיילים פונו לבית החולים
פיצוץ עז התרחש במהלך אימון אש חיה בבסיס ויינרייט באלברטה, קנדה, כאשר רוחות עזות הפיצו את השריפה מחוץ לתחומי הבסיס | שבעה חיילים נהרגו בתקרית החריגה | מצב חירום הוכרז בבתי החולים באזור (בעולם)כיכר השבת
"זו תוכנית עבודה, לא הבטחת בחירות": ההתחייבות של יעקב אשר לחרדים עובדים
יו"ר יהדות התורה חשף במפגש אינטימי את המאבקים שניהל בעבר • "הקמתי 3 בתי ספר באלעד למרות התנגדויות" | ההתחייבות הנחרצת לעתיד (חרדים)חנני ברייטקופף
נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו
רגעי אימה בכנסייה באקוודור: שיקוץ שהיה תלוי על הקיר השתחרר ופגע בכומר בעת שניהל את התפילה. האירוע תועד בשידור חי (חדשות בעולם)דני שפיץ
השרה מאי גולן צפויה להיחקר בלהב 433: אלו החשדות שבעקבותיהם זומנה
השרה צפויה להתייצב לחקירה עד סוף השבוע • החקירה נפתחה בעקבות תחקיר שפורסם בתקשורת נגד השרה וסביבתה | החשדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים (חרדים)דניאל הרץ