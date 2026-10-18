הקהילה היהודית ברובע ה-19 של העיר פריז מזועזעת בעקבות פגיעה קשה בבית כנסת בשכונה בה מתגוררות מאות משפחות יהודיות | כך זה נראה אחרי (חדשות)

כיכר השבת