מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בשדרות
פועל כבן 50 נפצע בנפילה מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אריאל שרון בשדרות בשעה 11:35. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
רגע לפני הבחירות: הצעיר החרדי שבונה את 'הכוח השקט' בתוך הליכוד
ימים ספורים לבחירות והמתח במערכת הפוליטית בשיאו: מה המשמעות של נהירת אלפי חרדים לליכוד וכיצד זה ישפיע על היום שאחרי? • היועץ והפוקד החרדי אלעזר גורדון בראיון גלוי באולפן 'כיכר השבת' על סוגיית חוק הגיוס, הקשרים והאינטרסים מול השרים הבכירים, ומה באמת יקרה מאחורי הפרגוד • "בסוף זה win-win לקידום הערכים שלנו" | צפו (פוליטי)יוסי סרגובסקי
דרמה בקנדה: לפחות 7 הרוגים בפיצוץ מסתורי בבסיס צבאי; עשרות חיילים פונו לבית החולים
פיצוץ עז התרחש במהלך אימון אש חיה בבסיס ויינרייט באלברטה, קנדה, כאשר רוחות עזות הפיצו את השריפה מחוץ לתחומי הבסיס | שבעה חיילים נהרגו בתקרית החריגה | מצב חירום הוכרז בבתי החולים באזור (בעולם)כיכר השבת
"זו תוכנית עבודה, לא הבטחת בחירות": ההתחייבות של יעקב אשר לחרדים עובדים
יו"ר יהדות התורה חשף במפגש אינטימי את המאבקים שניהל בעבר • "הקמתי 3 בתי ספר באלעד למרות התנגדויות" | ההתחייבות הנחרצת לעתיד (חרדים)חנני ברייטקופף
נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו
רגעי אימה בכנסייה באקוודור: שיקוץ שהיה תלוי על הקיר השתחרר ופגע בכומר בעת שניהל את התפילה. האירוע תועד בשידור חי (חדשות בעולם)דני שפיץ
השרה מאי גולן צפויה להיחקר בלהב 433: אלו החשדות שבעקבותיהם זומנה
השרה צפויה להתייצב לחקירה עד סוף השבוע • החקירה נפתחה בעקבות תחקיר שפורסם בתקשורת נגד השרה וסביבתה | החשדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים (חרדים)דניאל הרץ
פועל נפצע בינוני בנפילה מפיגום באתר בנייה בשדרות
גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מפיגום במהלך עבודתו באתר בנייה להקמת מרכז מסחרי בשדרות. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן פונה לבית החולים.קובי רוזן