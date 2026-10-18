מבזקים נוספים
תכנן מתקפת טרור ופיצוץ מזעזע בגן הילדים של חב"ד; אמא שלו הגיבה
סטיבן דואניאס בן 51 נעצר בחשד לתכנון מתקפת טרור נגד גן ילדים יהודי • בביתו נמצאו חומרי חבלה ובקבוק תבערה מוכן | 'לא נשרפו מספיק בתי כנסת' (בעולם)יוסי נכטיגל
כשיש ציווי, כל החשבונות נעלמים: המסר המטלטל של הגר"י אזרחי ב'עטרת'
במלאות שלוש שנים להסתלקות ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, אחיו ראש ישיבת מיר, הגר"י אזרחי, התארח בשבת האחרונה, בישיבת 'עטרת ישראל' במודיעין עילית | במהלך השבת הרעיף טללי חיזוק לבחורים, והתייחס לתקופת הבחירות באמרו: "כשיש ציווי, כל החשבונות נעלמים" | תיעוד וסיקור (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים וקובי ישראל
רוכב אופנוע בן 75 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע בן 75 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב פרטי ברחוב האורגים פינת הנשיא ויצמן באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, והוא פונה לבית החולים אסותא כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
נפטר איש העסקים מוטי סנדר, מקורב להרצוג ונתניהו
נפטר איש העסקים מוטי סנדר, שהיה מקורב לנשיא הרצוג ולראש הממשלה נתניהו. ב-2019 תיעד בווידאו את התחייבותו של נתניהו ליו"ר העבודה דאז אבי גבאי שלא לחבור לליברמן, התחייבות שכמעט הביאה להקמת ממשלה. ב-2026 טען שהיה מתווך בין הרצוג לנתניהו בענייני חנינה ועסקת טיעון, שני הצדדים הכחישו.כיכר השבת
אירוע ירי בנתניה ליד קריית הממשלה - אין נפגעים
דווח על אירוע ירי בשטח פתוח סמוך לקריית הממשלה בנתניה ללא נפגעים. שוטרי תחנת נתניה הגיעו לזירה ופתחו בסריקות לאיתור מעורבים, לצד פעולות חקירה ואיסוף ממצאים. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.קובי רוזן
הרוצח שדקר את האברך לעיני בנו בכולל בבני ברק לא ייכנס לכלא
הופסקו ההליכים המשפטיים נגד רוצח האברך ישי פור ז"ל • חוות דעת פסיכיאטרית קבעה שביצע את המעשה במצב פסיכוטי | צו אשפוז בכפייה למשך 25 שנים (חדשות משפט)דניאל הרץ
קשה לצפייה: חייל אמריקאי נהרג בתאונת רפלינג מזעזעת לפני משחק כדורגל - מול אלפי צופים
חייל מחיל האוויר האמריקאי נפל מגובה של כ-50 מטר במהלך טקס קדם-משחק | החייל התרסק על המגרש מול אלפי צופים | מותו נקבע בבית החולים כעבור שעות (בעולם)כיכר השבת
הממשיך מזוטשקא התברמ"ץ; החסידים עלזו בשמחת הבן אחר בן הראשון של האדמו"ר
בהיכל הטישים בחצה"ק זוטשקא נחגגה אמש (מוצ"ש) שמחת בר המצווה לבן אחר בן הראשון של האדמו"ר, בן לבנו בכורו הרב שמעון יחיאל מיכל רוזנבוים, חתן האדמו"ר מזוועיהל זצ"ל | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים ובראשם הסבא רבא, האדמו"ר משאץ, לצד חסידים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים