נפטר איש העסקים מוטי סנדר, שהיה מקורב לנשיא הרצוג ולראש הממשלה נתניהו. ב-2019 תיעד בווידאו את התחייבותו של נתניהו ליו"ר העבודה דאז אבי גבאי שלא לחבור לליברמן, התחייבות שכמעט הביאה להקמת ממשלה. ב-2026 טען שהיה מתווך בין הרצוג לנתניהו בענייני חנינה ועסקת טיעון, שני הצדדים הכחישו.

כיכר השבת