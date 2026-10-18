טרגדיה נוראית: ישראלי בן 43 נהרג בתאונה קטלנית

אזרח ישראלי בן 43 נהרג בתאונת אופנוע קטלנית במחוז קראבי, אחד מאזורי התיירות המרכזיים בדרום-מערב תאילנד. נסיבות התאונה נמצאות בחקירה ראשונית של כוחות המשטרה והרשויות המקומיות באזור.

הודעה רשמית נמסרה למשפחת המנוח בישראל. גורמי הקונסוליה ומחלקת ישראלים בחו"ל של משרד החוץ נכנסו לתמונה ומלווים את בני המשפחה בהליכים הבירוקרטיים והלוגיסטיים הכרוכים בהבאת הגופה לקבורה בישראל. כך דווח היום (ראשון) ב-Ynet.

מחוז קראבי נחשב לאחד מיעדי הנופש והטיולים המרכזיים בתאילנד, המושך אליו מדי שנה רבבות תיירים מישראל ומרחבי העולם. הרכיבה על אופנועים וקטנועים שכורים מהווה חלק בלתי נפרד מתרבות הטיול במדינה ומאמצעי התחבורה הזמינים ביותר עבור מטיילים באזורים אלו.

גל תאונות קטלניות

האסון הנוכחי במחוז קראבי אינו מקרה מבודד, אלא חלק ממגמה מדאיגה של תאונות דרכים קטלניות שבהן נפגעים ונהרגים אזרחים ישראלים בכבישי תאילנד. בחודש אוגוסט האחרון נהרג ישראלי נוסף שרכב על אופנוע, לאחר שהתנגש בטנדר במהלך נסיעה באזור קנצ'נבורי שבמערב המדינה.

חודשים ספורים קודם לכן, בחודש מרץ, קיפח את חייו בתאונת דרכים בצפון תאילנד עופר דהן, תושב ירושלים, לאחר שהחליק עם אופנוע ששכר במהלך טיולו באזור.

גל התאונות הקטלניות התבטא באופן כואב במיוחד בראשית השנה. בחודש פברואר נהרגו שני ישראלים נוספים בתאונות אופנוע נפרדות בהפרש של ימים ספורים זה מזה. שי פינטו, בן 51 מהיישוב הקהילתי אומן שבגלבוע, נהרג בתאונת דרכים באי קוסומוי, ימים אחדים בלבד לאחר שרוסטיסלב נועם מירסון, איש קבע בחיל האוויר בן 22, נהרג בתאונת אופנוע בצפון תאילנד.

הרצף המצער של האירועים הללו שוב מציף את הסכנות הבלתי מבוטלות הטמונות בשכירת כלי רכב דו-גלגליים במהלך חופשות במזרח הרחוק, בשל תנאי הדרך, תרבות הנהיגה המקומית והיעדר הרגל לרכיבה בתנאים אלו.