כועסים? מאוכזבים? מתוסכלים? זו לא סיבה להעניק ניצחון למיארה 

כדי להשפיע באמת ולקבל החלטה מושכלת, חייבים להבין מה קורה לקולות שניתנים למפלגה שאינה עוברת את אחוז החסימה.

אחת הטעויות הקשות של מצביע מאוכזב היא לתמוך ברשימה קטנה שלא עוברת את אחוז החסימה (3.25%). בשיטת הבחירות הישראלית, הצבעה למפלגה כזאת פירושה חלוקת הקולות שלא עברו בין הגושים, ולמעשה - העברה ישירה של חלק מהקולות שלכם לידי מחנה היריב. קולות מצביעים שלא עברו חסימה, עוברות מגוש לגוש, ולמעשה זוהי הצבעה של ממש בקלפי, המהווה לעיתים מתנה ישירה ליריבים הפוליטיים הקשים ביותר שלכם.

לכן, המסקנה הלוגית הבסיסית הינה, כי לא מצביעים למפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. כדי שהקול שלכם ישפיע ולא ילך לאיבוד, אתם חייבים לשים בקלפי את פתק שלא מבזבז קולות.

חשוב להבין, התסכול מול היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הוא מוצדק. אולם המסקנה ממנו איננה יכולה בשום פנים ואופן להיות הענקת הקול שלכם למחנה שתומך בה, ולמעשה אף דרבן אותה מאחורי הקלעים.

הבטחות גדולות והמבחן שאחרי הבחירות

מול היועמ"שית, עומד בעוז השר איתמר בן גביר, שהוכיח נחישות ועשייה בשטח, ופעל ללא מורא להובלת שינויים ועמידה איתנה על המשילות. בן גביר הוכיח שאפשר לסמוך עליו.

המגזר החרדי יודע שהשר בן גביר הוא נציג שאפשר לסמוך עליו, תמיד, לא רק בערב הבחירות. רשימת העשייה שלו למען המגזר החרדי גדולה מאוד. את החוק שאישר לימודים בהפרדה, הגישה ח"כ לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית. השר בן גביר ביטל למשטרה את האישור להשתמש בבואש, אחרי שהשתמשו בו רק נגד החרדים. השר בן גביר אישר נשק לשכונות חרדיות בירושלים, בית שמש, כפר חב"ד ועוד.

אבל מעל הכל - אחד הנימוקים המרכזיים בגינם מבקשת היועמ"שית להדיח את השר בן גביר מתפקידו, זו "אפליה ביחס המשטרה למען הציבור החרדי". ממש כך.

בסופו של דבר, ההכרעה ביום הבחירות פשוטה: לא נותנים פרס לאויבנו ולא מאבדים קולות יקרים למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. כשרוצים להבטיח ייצוג חזק, משילות ועשייה מוכחת בשטח – שמים ב' בקלפי! ב' - בן גביר, אפשר לסמוך עליו!

הכעס והתסכול מובנים, אך התשובה בקלפי חייבת להיות מנצחת! אל תיתנו פרס לשונאים – הקליקו הבטיחו שהקול שלכם ישפיע באמת! >>>