נפטר איש העסקים מוטי סנדר, מקורב להרצוג ונתניהו

אל היכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בירושלים הוכנס ספר תורה, נדבת לבו של הרה"ח ר' שמעון שמחון לעילוי נשמת רעייתו ע"ה | בחגיגה המרוממת השתתפו כלל רבני סאטמר מכל החצרות, וכן האדמו"רים מרחמסטריווקא, סקולען, מבקשי אמונה, הגר"ש אלתר, ועוד | א. אייזנבאך מגיש גלריה מרהיבה (חסידים)

חיים רוזנבוים