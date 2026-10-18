רוכב אופנוע בן 29 נפגע מרכב באשדוד ופונה במצב בינוני

מבזקים נוספים
חובש איחוד הצלה החזיר לחיים אישה במחסום קלנדיה
אישה בת 31 שאיבדה הכרה והובאה למחסום קלנדיה הוחזרה לחיים על ידי חובש איחוד הצלה. מחמד עביד, חובש ביחידת האופנועים, ביצע פעולות החייאה ומתן שוק חשמלי באמצעות דפיברילטור. לאחר השוק הראשון שב ליבה לפעום, והיא פונתה לבית החולים שערי צדק במצב יציב.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 29 נפצע בינוני בתאונה באשדוד
רוכב אופנוע בן 29 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם מעורבות רכב פרטי ברחוב דוב גור באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום, והוא פונה לבית החולים אסותא כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
ימי אלול בחצר שטרויס - התבודדות ותענית דיבור גם כשבתו נפצעה
40 יום של תענית דיבור ותנועות ידיים בשעת חירום: מנהג הפרישות הייחודי של הגאון רבי איצ'לה בלאזר - גם כשבתו נפצעה, ה"קבלה" שהרטיבה את רצפת בית הכנסת בדמעות והעדות של הגרצ"פ פרנק | פרק 10 (היסטוריה)ישראל שפירא
כועסים? מאוכזבים? מתוסכלים? זו לא סיבה להעניק ניצחון למיארה
מחפשים בית פוליטי? האכזבה מההבטחות שלא קוימו והתחושה שהמפלגות החרדיות לא סיפקו את הסחורה מלוות מצביעים רבים במגזר החרדי לקראת הבחירות, אולם הכעס אינו סיבה לזרוק את הקול ולהעניק אותו במתנה לשמאל. אסור להעניק ניצחון לגלי בהרב - מיארה ולשונאים שלכם (פוליטי)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
טרגדיה נוראית: ישראלי בן 43 נהרג בתאונה קטלנית
אזרח ישראלי בן 43 נהרג בתאונת אופנוע במחוז קראבי שבדרום תאילנד • משרד החוץ מלווה את המשפחה בהליכי הבאת הגופה | גל תאונות קטלניות פוקד מטיילים ישראלים במזרח הרחוק (בעולם)דניאל הרץ
ישראלים נקלעו לתופת ולפרעות האלימות בצרפת: "רצנו על החיים שלנו בתוך עשן סמיך ופיצוצים"
ישראלים שנקלעו למהומות בצרפת מתארים תחושות פחד חריגות: "ראיתי אלפי דגלי פלסטין ואנשים רעולי פנים" • בית כנסת בפריז הושחת קשות במהלך הלילה, ארון הקודש נפרץ וספרי תורה נזרקו • "זה רעש שהחזיר אותי לישראל, לכל האזעקות והפיצוצים" • המחאות שהחלו כמחאת סטודנטים הפכו ליום זעם עם מאות אלפי משתתפים • "רצנו על החיים שלנו בתוך עשן סמיך" (אקטואלי)יוסי נכטיגל
איבד שליטה וברח, יריות נורו: המרדף הסוער והדרמטי אחרי הגנב מירושלים
רכב גנוב מירושלים נעצר לאחר מרדף סוער בכביש 356 • החשוד ניסה לנגח ניידת משטרה ונמלט למטע זיתים | פלסטיני בן 22 נעצר (משטרה)קובי רוזן