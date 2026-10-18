בפרק גדוש ומגוון של התוכנית "דבר ראשון", העלו המגישים משה מנס וישראל מאיר שורה של נושאים אקטואליים, ציבוריים ורוחניים שעל הפרק. החל מעומסי התנועה שגרמו מחאות הגיוס בבוקר, דרך הגות תורנית על הסכנה שבחשיבה אחידה, ועד ליוזמות טכנולוגיות ייחודיות ואזהרות בטיחות מצילות חיים.

1. פתיחת השבוע והציפייה לשעון החורף

הפרק נפתח בשיתוף תחושות העייפות והביקורת העצמית שליוו את תחילת יום ראשון. כנקודת אור, צוין המעבר הקרוב לשעון חורף בסוף השבוע, אשר יבטיח שעת שינה נוספת. המגישים הציגו את גישתם ואת הייצוג ההומוריסטי של קולות המגזר השונים באולפן.

2. מחאת הגיוס וחסימות הכבישים: מחאה לגיטימית או אלימות?

הנושא הטעון של הבוקר היה חסימות הכבישים בעקבות מחאות הגיוס וההסתבכויות של בחורי ישיבות ועריקים עם המשטרה.

הזווית הפוליטית: המגישים הביאו את דבריו של ליאור חורב, יועצו של נפתלי בנט, שבירך בציניות את המפגינים וטען כי המראות משרתים את הקמפיין שמציג את התהום בין ציבור המשרתים לקואליציה.

הוויכוח באולפן: משה מנס יצא בתקיפות נגד חסימת כבישים, והגדיר אותה כגילוי אלימות המזיק לכלל האזרחים. מנגד, ישראל מאיר טען כי הפרת הסדר הציבורי היא חלק מכל מחאה אפקטיבית במדינה דמוקרטית, כל עוד אינה כוללת ונדליזם פיזי.

שיקולי המשטרה: בדיון הוזכר דיווח לפיו המשטרה צמצמה מעצרי עריקים כדי למנוע הסלמה שתשבש את יום הבחירות.

3. דעת תורה והגות: עלון הרב דוד לייבל ומגדל בבל

בהמשך לדיון על הציות לדעת תורה והליכה לפי הוראות הרבנים, הקריא משה מנס קטע מתוך עלון של הגאון הרב דוד לייבל העוסק בפרשת מגדל בבל:

סכנת החשיבה האחידה: הרב לייבל מבהיר כי הבעיה בדור הפלגה לא הייתה עצם האחדות, אלא המצב שבו כולם חושבים אותו דבר ואין מקום לביקורת, לדעות שונות או לפרט הנפגע.

נכונות להקשבה: המגישים הדגישו את החשיבות שבקבלה הדדית של דעות שונות בתוך הציבור, תוך מתיחת ביקורת על תופעות של פנאטיות וחוסר יכולת לראות מורכבות.

4. התחזקות טכנולוגית: "גרפיקה ללא בינה מלאכותית"

אחד הדיווחים המפתיעים עלה מתוך עלון של ארגון "השומרים", אשר הכריז על הקמת מאגר מידע של גרפיקאים וגרפיקאיות הנמנעים כליל משימוש בבינה מלאכותית (AI) או ביצירות שנוצרו על ידה.

המגישים התייחסו בהומור לאפשרות של חזרה לגרפיקה בכתב יד וצילום במכונות של פעם, אך לצד זאת הביעו הערכה עמוקה לאנשים המציבים גדרות וסייגים בשימוש בטכנולוגיה ובמכשירים חכמים.

5. פוליטיקה, מפלגות חדשות ושיקול דעת בגידול משפחה

פוליטיקה חרדית: התנהל דיון על הקמפיינים המפלגתיים ועל המפלגה החדשה של ליינר.

גודל המשפחה והורות אחראית: משה מנס הבהיר סערה שקמה בעקבות אמירות קודמות שלו. הוא הדגיש כי אינו מתנגד למשפחות ברוכות ילדים, אך טען כי כאשר משפחה חשה מצוקה כלכלית או נפשית קשה, מן הראוי להפעיל שיקול דעת ולהתייעץ עם רב.

6. מבזקי אקטואליה ובטיחות

המחאות בצרפת: הובאה סקירה על המחאות האלימות בצרפת, שכללו שריפת מכוניות וספרים, תוך השוואה לאופי המאופק יותר של המחאות בישראל.

אמירתו של ינון מגל: נדונה אמירתו של ינון מגל בתוכנית "הפטריוטים" כלפי ח"כ גדי אייזנקוט והפרשנות הציבורית והסגנונית שניתנה לה.

אירועי מסיק הזיתים: התייחסות לחיכוכים ולאירועי האלימות סביב מסיק הזיתים ביהודה ושומרון.

אזהרת בטיחות חמורה – קורקינטים חשמליים: בעקבות שריפה שפרצה במודיעין עילית כתוצאה מהתלקחות סוללת ליתיום של קורקינט חשמלי שהוטען במרפסת, קראו המגישים לציבור להקפיד על טעינה במטען מקורי בלבד, להימנע שטעינה לילה שלם, ולהטעין במקום בטוח.

תקרית השוקו במשרד: הפרק נחתם בסיפור אישי של מנס על תקרית שבה נשפכה עליו כוס שוקו במהלך וויכוח במשרד, כמשל על החשיבות של שליטה בכעס ועבודה על המידות גם ברגעי תסכול.