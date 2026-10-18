נער בן 12 נפצע בתאונת דרכים ברהט והובא למרפאה מקומית בשעה 15:44. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.

קובי רוזן